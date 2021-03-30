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Канада приостановила вакцинацию людей старше 55 лет препаратом AstraZeneca

Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) Канады рекомендовал не использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca для вакцинации людей старше 55 лет. Предупреждение было связано с новыми случаями тромбоза в Европе среди привитых. По данным Минздрава страны, подобных случаев в Канаде не выявлено.

Минздрав сообщил, что представит дополнительные условия выдачи разрешений на использование как вакцины AstraZeneca, так и вакцины Института сыворотки Индии — второго препарата, использующегося в стране. Их разработчики должны будут оценить риски и выгоды от использования вакцин в зависимости от пола и возраста, после чего Минздрав изучит информацию и примет решение о дальнейших регуляторных действиях.

В марте несколько европейских стран временно отказались от применения вакцины AstraZeneca в связи со случаями тромбоза. Разработчик препарата, Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявили о безопасности вакцины. После этого некоторые часть стран возобновила использование препарата. Канада на пике скептицизма к вакцине в Европе заявляла о безопасности вакцины.

О программах вакцинации в Европе — в материале “Ъ” «Европа опоздала на прививку».

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