Число пострадавших при взрыве газа в Татарстане выросло до семи

Один человек погиб, семь пострадало в ходе взрыва газа в девятиэтажном кирпичном доме в Зеленодольске (Татарстан), передает ТАСС уточненные данные МЧС.

«По уточненной информации, пострадали семь человек, погиб один»,— сообщил представитель МЧС. Ранее представитель Минздрава Татарстана сообщал об одном погибшем на месте и шести пострадавших.

В регионе с 30 марта вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера, объявил глава управления МЧС по Татарстану Рафис Хабибуллин. Режим ЧС планируется снять после того, как будут окончены работы по восстановлению дома.

Взрыв газа в жилом доме на Ленина, 39а в Зеленодольске произошел вечером 29 ноября. В ходе взрыва обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже. По предварительным данным МЧС, несущие конструкции дома не пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В качестве основной версии произошедшего следствие называет утечку бытового газа. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщают, что также рассматривается версия суицида.