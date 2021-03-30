Сознательность граждан не помещается в контейнеры

Подавляющее большинство россиян заявляют о готовности для сохранения экологии заниматься раздельным сбором мусора, но на практике пока этим не занимаются. Это показал свежий опрос холдинга «Ромир». Эксперты связывают такое противоречие с высоким уровнем экологической просвещенности россиян и отсутствием современной инфраструктуры для сбора отходов. При этом респонденты признаются, что все равно по возможности стараются заботиться об окружающей среде: выбрасывают использованные батарейки в специальные контейнеры, отдают старую одежду и обувь в благотворительные организации и не покупают пластиковые пакеты в магазинах.
Социологи исследовательского холдинга «Ромир» изучили отношение россиян к раздельному сбору мусора. В канун международного Дня защиты Земли, который отмечается 30 марта, они опросили 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих «во всех типах городов во всех федеральных округах». Результаты опроса показали, что подавляющее большинство российских граждан — 88% — безоговорочно или скорее поддерживают идею собирать отходы раздельно, только 12% опрошенных высказались против. Два года назад такую идею одобряли 73% россиян, а 27% отзывались о ней отрицательно.
Социологи отмечают, что в 2019 году так ответили 91% респондентов. Таким образом, можно констатировать резкий скачок числа сторонников природосберегающих технологий в российском обществе.
Наиболее популярной экоактивностью остался сбор и сдача пластика: число регулярно занимающихся этим граждан выросло за два последних года с 6% до 30%. 21% россиян собирают бумагу и картон (два года назад — всего 2%), по 14% — стекло и металл (2% и 1% в 2019 году).
Участники опроса рассказали, что еще предпринимают для улучшения экологической ситуации. 45% россиян выбрасывают использованные батарейки в специальные контейнеры (против 13% в 2019 году). Еще 38% отдают старую одежду и обувь в благотворительные организации (13% в 2019 году).
18% россиян не покупают пластиковые пакеты в магазинах (против 5% в 2019-м), 7% — продукты в упаковке «тетрапак» (3% в 2019-м), а товары в пластиковой упаковке не приобретают, как и два года назад, 4% россиян. Лишь 26% респондентов ничего вышеперечисленного не предпринимают, тогда как в 2019 году эти проблемы не интересовали 65% россиян.
«В России раздельный сбор до сих пор не является обязательной практикой для городских, региональных и федеральных властей,— рассказала “Ъ” Валерия Коростелева.— Контейнеры для раздельного сбора мусора есть далеко не во всех дворах даже крупных городов, а если они появляются, то могут использоваться недолжным образом».
Эксперт проекта «Ноль отходов» «Гринписа России» Алексей Киселев подтвердил “Ъ”, что система раздельного сбора мусора в России развивается не так быстро, как растет число людей, готовых ею пользоваться. По его словам, в 2019 году из 147 млн жителей России доступ к инфраструктуре раздельного сбора имели всего 27 млн человек (18,5%), проживающих в крупных городах. При этом их число по сравнению с 2018 годом увеличилось двукратно.