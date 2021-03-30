Сознательность граждан не помещается в контейнеры

Подавляющее большинство россиян заявляют о готовности для сохранения экологии заниматься раздельным сбором мусора, но на практике пока этим не занимаются. Это показал свежий опрос холдинга «Ромир». Эксперты связывают такое противоречие с высоким уровнем экологической просвещенности россиян и отсутствием современной инфраструктуры для сбора отходов. При этом респонденты признаются, что все равно по возможности стараются заботиться об окружающей среде: выбрасывают использованные батарейки в специальные контейнеры, отдают старую одежду и обувь в благотворительные организации и не покупают пластиковые пакеты в магазинах.

Социологи исследовательского холдинга «Ромир» изучили отношение россиян к раздельному сбору мусора. В канун международного Дня защиты Земли, который отмечается 30 марта, они опросили 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих «во всех типах городов во всех федеральных округах». Результаты опроса показали, что подавляющее большинство российских граждан — 88% — безоговорочно или скорее поддерживают идею собирать отходы раздельно, только 12% опрошенных высказались против. Два года назад такую идею одобряли 73% россиян, а 27% отзывались о ней отрицательно.

Несмотря на поддержку идеи раздельного сбора мусора, большинство опрошенных (52%) признались, что на практике ничего не делают для этого, выбрасывая мусор в одном пакете.

Социологи отмечают, что в 2019 году так ответили 91% респондентов. Таким образом, можно констатировать резкий скачок числа сторонников природосберегающих технологий в российском обществе.

Наиболее популярной экоактивностью остался сбор и сдача пластика: число регулярно занимающихся этим граждан выросло за два последних года с 6% до 30%. 21% россиян собирают бумагу и картон (два года назад — всего 2%), по 14% — стекло и металл (2% и 1% в 2019 году).

Участники опроса рассказали, что еще предпринимают для улучшения экологической ситуации. 45% россиян выбрасывают использованные батарейки в специальные контейнеры (против 13% в 2019 году). Еще 38% отдают старую одежду и обувь в благотворительные организации (13% в 2019 году).

18% россиян не покупают пластиковые пакеты в магазинах (против 5% в 2019-м), 7% — продукты в упаковке «тетрапак» (3% в 2019-м), а товары в пластиковой упаковке не приобретают, как и два года назад, 4% россиян. Лишь 26% респондентов ничего вышеперечисленного не предпринимают, тогда как в 2019 году эти проблемы не интересовали 65% россиян.

Разницу между числом готовых собирать мусор раздельно и реально собирающих его россиян глава ассоциации «Раздельный сбор» Валерия Коростелева объясняет просвещенностью граждан при отсутствии необходимой инфраструктуры.

«В России раздельный сбор до сих пор не является обязательной практикой для городских, региональных и федеральных властей,— рассказала “Ъ” Валерия Коростелева.— Контейнеры для раздельного сбора мусора есть далеко не во всех дворах даже крупных городов, а если они появляются, то могут использоваться недолжным образом».

Эксперт проекта «Ноль отходов» «Гринписа России» Алексей Киселев подтвердил “Ъ”, что система раздельного сбора мусора в России развивается не так быстро, как растет число людей, готовых ею пользоваться. По его словам, в 2019 году из 147 млн жителей России доступ к инфраструктуре раздельного сбора имели всего 27 млн человек (18,5%), проживающих в крупных городах. При этом их число по сравнению с 2018 годом увеличилось двукратно.

Мария Литвинова