Столичный мусор тянется к повторному использованию

Программа раздельного сбора мусора, введенная в Москве в 2020 году, привела к росту вторсырья на 4% в общей массе собранных городских отходов. Это следует из заявлений столичных чиновников, отчитавшихся о сборе 855 тыс. тонн отходов для переработки, что, по их словам, «превысило все ожидания». При этом в руководстве городской мэрии сообщили, что объем мусора в Москве в 2020 году остался примерно тем же, что и годом ранее, несмотря на пандемию коронавируса. Эксперт говорит, что раздельному сбору мусору поначалу активно мешали дворники, которым не дали внятных инструкций, и водители мусоровозов, зачастую сваливавшие содержимое контейнеров в одну машину.

Итоги программы раздельного сбора мусора подвел столичный вице-мэр Петр Бирюков. По его словам, в 2020 году в Москве собрано 855 тыс. тонн вторичного сырья из отходов, что «превысило все ожидания». Чиновник подчеркнул, что в 2019 году такого сырья было собрано в 1,5 раза меньше, причем первоначально власти прогнозировали этот показатель по итогам 2020 года на уровне 800 тыс. тонн. Цифры свидетельствуют об интересе горожан к программе. «Они считают ее полезной»,— сообщил вице-мэр. Из данных мэрии, впрочем, следует, что в 2020 году дополнительно было собрано 285 тыс. тонн вторсырья, то есть за год его объем вырос, по подсчетам, не более чем на 4% в общей массе городских отходов.

Ежегодно Москва производит 8 млн тонн отходов (11% мусора всей РФ). В 2016 году 77,5% бытовых отходов отправлялось на полигоны, 13,3% обезвреживалось, а перерабатывалось 9,2%. В начале 2020 года в столичной мэрии сообщали о захоронении 88% отходов. По данным ассоциации «Раздельный сбор», Москва и область производят 20% мусора РФ.

Программа раздельного сбора отходов стартовала в Москве в январе 2020 года. Во дворах и у социальных объектов установили 60 тыс. контейнеров для вторсырья — пластика, стекла, бумаги, картона и металлических банок. Ранее “Ъ” подсчитывал, что в новые баки может пойти до 47% мусора — или до 3,7 млн тонн ежегодно (см. “Ъ” от 19 июня 2019 года). В презентациях мэрии в 2020 году приводилась схожая оценка: до 50% мусора могло пойти «на переработку и производство новых товаров». Впрочем, целевые показатели программы в документах мэрии не ставились.

Отметим, что с 2014 года весь мусор в Москве собирают и утилизируют пять операторов, с которыми заключены контракты на 15 лет (на сумму от 12,4 млрд до 42,6 млрд руб.). Эти компании должны были построить объекты по сортировке и переработке отходов мощностью не менее 218 тыс. тонн в год. При этом еще в 2015 году предполагалось, что собирать раздельно «и/или» сортировать с выделением вторсырья операторы будут не менее 20% отходов. Операторы еще до запуска программы проводили эксперименты с раздельным сбором мусора, устанавливая, например, контейнерные сетки для них. Таким образом, объем собранного вторсырья за год, о чем говорил господин Бирюков, вырос в полтора раза как раз в сравнении с этим экспериментом. Чиновник также дал понять, что объем всех отходов 2020 года в Москве остался примерно тем же, несмотря на пандемию.

В компании «Хартия» (собирает отходы в Северо-Восточном и Восточном округах Москвы) говорят, что на желание горожан сортировать мусор не повлияла «ни пандемия, ни новогодние праздники». Замгендиректора группы компаний «ЭкоЛайн» (обслуживает Центральный и Северный округа столицы) Елена Вишнякова считает, что пандемия, наоборот, «стала катализатором перехода на раздельный сбор». «На самоизоляции генерация отходов перешла в жилой сектор, их объем вырос примерно на 15%»,— сообщила госпожа Вишнякова, добавив, что к осени 2020 года количество «пригодных к переработке компонентов» в баках для вторсырья у компании выросло на 40% в сравнении с началом года. В «Хартии» считают, что для наращивания объема вторсырья нужна «постоянная пропаганда на городском и государственном уровне», прозрачная деятельность операторов («чтобы люди понимали дальнейший путь отходов») и взаимодействие управ с дворниками и перевозчиками.

Во дворах появились синие контейнеры, департамент ЖКХ развернул «большую агитацию», а в Москве запустили несколько новых сортировочных станций, перечисляет успехи программы глава ассоциации «Раздельный сбор» Валерия Коростелева. Но в целом эксперт считает инфраструктуру системы раздельного сбора в Москве «плохо организованной». «Вместо прозрачных сеток для вторсырья, выделяющихся внешне, поставили перекрашенные контейнеры — путались и жители, и дворники, которых не обучили, куда что класть. Вывоз отходов двумя мусоровозами налаживали очень долго»,— рассказала госпожа Коростелева, отметив, что в первом полугодии 2020 года содержимое двух видов контейнеров «очень часто» сваливали в одну машину.

В «ЭкоЛайне» заверили, что после жалоб жителей на дворников, смешивающих отходы в баках, их стали обучать, а нарушения с мусоровозами отвергли — уточнив, что еще в 2019 году объявили вознаграждение в 5 тыс. руб. за видеосъемку этого проступка, но за ним так никто и не обратился. В «Хартии» лишь сказали, что «процент ответственных жителей растет не так быстро, как хотелось бы», а «смешанные отходы в синих контейнерах все еще не редкость».

Александр Воронов, Анна Васильева