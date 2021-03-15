Бесплатно только свалки плодятся

Как стало известно “Ъ”, в пятницу в Минпромторге под руководством заместителя главы ведомства Виктора Евтухова прошло совещание о дальнейшей судьбе крупнейшего инфраструктурного проекта в области обращения с отходами — строительства в РФ «дочкой» «Ростеха» «РТ-Инвест» 25 мусоросжигающих заводов и их сортировочной и логистической инфраструктуры общей стоимостью 1,3 трлн руб. Де-факто этот проект остается единственным, обсуждаемым на уровне Белого дома,— в правительстве ищут лишь способ разделить затраты на него между промышленностью, импортерами товаров и бюджетом.

Из-за крайней политизированности вопроса о том, в каких пропорциях рынок и бюджет будут участвовать в возврате инвестиций «РТ-Инвест» в масштабный проект по строительству 25 мусоросжигательных заводов и их логистической и сортировочной инфраструктуры, министерству и компании в ходе совещания 12 марта у заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова пришлось подробно раскрывать варианты финансовой модели проекта участникам рынка. На встрече были представители ассоциаций производителей и импортеров и отдельных крупных компаний—плательщиков экосбора («Кока-кола», «ПепсиКо», «Данон», «Вимм-Билль-Данн», «Нестле», «Проктер-энд-Гэмбл»), а также госкорпорации «Росатом».

Де-факто речь идет о расходах на создание, помимо МСЗ, транспортировочных и сортировочных мощностей по извлечению из входящего мусорного потока полезных фракций без прямого роста тарифов для населения.

В министерстве “Ъ” подтвердили факт совещания и «конструктивное взаимодействие» с отраслью, а также проработку вариантов размещения МСЗ во взаимосвязи с различными вариантами их финансирования.

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Отметим, масштабный проект «РТ-Инвест» был включен в состав «экологического» нацпроекта еще в 2016 году (см. “Ъ” от 21 декабря 2016 года) и направлен на отказ от полигонного захоронения отходов за счет «энергетической» утилизации мусора — сжигания неутилизируемых фракций ТКО для выработки электроэнергии. Изначально предполагалось, что его стоимость разделят между собой бюджет, промышленность и население за счет тарифной надбавки, но во избежание социальных протестов население из финансовой модели пришлось исключить.

Теперь де-факто группами интересов, которым предстоит обеспечить возврат инвестиций «РТ-Инвест», остаются:

промышленность (за счет тарифной надбавки, которую Минпромторг намерен минимизировать),

производители и импортеры, уплачивающие экологический сбор (за счет ужесточения его администрирования, то есть роста нагрузки на плательщиков,— саму идею поддерживает экологический блок Белого дома, но он хотел бы сосредоточить средства экосбора в своем распоряжении, см. “Ъ” от 30 октября 2020 года),

бюджет (в виде налоговых вычетов — в понимании Минфина, «налоговых расходов», нежелательных в условиях дефицитного бюджета).

Сама проблема обсуждается властями с начала 2010-х годов — тогда рост благосостояния вызвал значительное увеличение нагрузки на непрозрачную и устаревшую систему захоронения отходов.

К 2015 году это, в отсутствие в экономически развитых агломерациях РФ свободной и пригодной земли для новых полигонов, вызвало «мусорный коллапс» и острую политизацию вопроса. Попытки вывоза отходов в менее развитые регионы с созданием в них необходимой инфраструктуры, как это попыталась сделать Москва, договорившись о размещении мегаполигона в Шиесе Архангельской области, вызвали протесты экологических активистов и общественности и успехом не увенчались. Для менее богатых регионов вывоз избыточного потока ТКО в соседние субъекты РФ означает рост загруженности дорог и транспортного плеча и, как следствие, тарифов.

В итоге объем отходов растет, но системного решения проблемы до сих пор не найдено. Несмотря на декларируемый законодательством приоритет переработки над захоронением мусора, де-факто реформа отрасли по обращению с отходами буксует из-за постоянной смены ее кураторов в правительстве (см. “Ъ” от 30 сентября 2020 года) и отсутствия желающих заплатить за создание дорогостоящей системы извлечения из растущего потока ТКО полезных фракций, минимизирующей их полигонное захоронение. Отметим, что сюжет, развивающийся в регулировании обращения с отходами в РФ, типичен для госполитики в последние годы.

Из-за провала мусорной реформы на фоне борьбы ведомств за деньги и полномочия и неспособности властей создать в отрасли конкурентную модель экономики выбор возможных вариантов крайне ограничен.

Де-факто это либо определение приоритетным дорогого, но реализуемого решения — и административное принуждение рынка к его финансированию,— либо продолжение многолетних дискуссий о том, как разумно могла бы быть организована отрасль, если бы рынок и население вели себя ответственно, а власти не испытывали бы дефицита средств.

«В настоящее время компанией "РТ-Инвест", входящей в госкорпорацию "Ростех", предложен проект строительства 25 заводов по энергоутилизации отходов. Прорабатывается вопрос о предоставлении мер господдержки проекту. Это может быть применение различных субсидий, льготного кредитования, зеленых облигаций, обеспеченных госгарантиями, другие меры. На операционной стадии предлагается использовать не более 25% платежей РОП (экосбора.— “Ъ”) и направлять их не на создание заводов, чего опасались участники совещания от бизнеса (но этого и не произойдет), а на оплату услуг по утилизации отходов, прошедших сортировку с извлечением полезных фракций»,— подтвердили “Ъ” в Минпромторге. Поддерживая проект «Ростеха», в министерстве ссылаются на «создание новой промышленной отрасли, а это десятки тысяч рабочих мест и дополнительный спрос на продукцию российской строительной и машиностроительной промышленности».

В «РТ-Инвест» подтверждают, что проект 25 МСЗ претендует на по крайней мере частичное решение ряда перечисленных проблем. Как пояснили “Ъ” в компании после пятничного совещания, «нулевой уровень захоронения достижим при создании пяти ключевых элементов комплексной системы обращения: раздельный сбор и вывоз, сортировка, переработка вторичных материальных ресурсов, компостирование и энергоутилизация». «Такая эффективная программа уже внедрена в Московской области, где "РТ-Инвест" — крупнейший региональный оператор. За последние два года компания вложила более 50 млрд руб. во внедрение двухпоточного сбора отходов с установкой более 85 тыс. контейнеров, переоснащением автопарка, покупкой более 500 новых мусоровозов и запуском четырех современных комплексов по переработке отходов (КПО). Все долгосрочные программы по переработке и утилизации отходов были профинансированы за счет частных инвестиций и заемных средств»,— сообщили “Ъ” в «РТ-Инвест».

По данным «РТ-Инвест», за год работы КПО было отобрано 41 тыс. тонн полимерных отходов, 20 тыс. тонн стекла, более 13 тыс. тонн картона и 12 тыс. тонн металла.

«На комплексах начали отбирать тетрапак, начато проектирование завода по переработке полимеров в Московской области»,— добавляют в компании. «РТ-Инвест» предлагает три варианта финансовой модели проекта, отличающиеся разным набором мер господдержки, комбинированных между собой: субсидии на компенсацию затрат, зеленые облигации, обеспеченные государственными гарантиями, частичное использование механизмов ДПМ (де-факто — промышленных тарифов), РОП (экосбора) и др. «Сейчас прорабатывается вопрос о возможном расположении этих 25 объектов по выработке энергии из отходов. Считаем, что в первую очередь такие заводы нужны в городских агломерациях России с населением более 500 тыс. человек и в курортных кластерах, где размещение новых полигонов по захоронению отходов категорически недопустимо»,— отмечает оператор проекта.

В Минпромторге констатируют, что в ходе пятничного совещания «были четко проговорены основные принципы создания экономики замкнутого цикла, при которой максимальное количество отходов после их сортировки возвращается в производственный цикл в форме вторичных материальных ресурсов или компостируется, а остатки (хвосты) перерабатываются методом энергетической утилизации — сжигаются, производя энергию». В ведомстве ссылаются на мировую практику — в ЕС в 2019 году порядка 28% отходов было переработано в энергию, в КНР целевой показатель для крупных городов в 2020 году по энергетической утилизации составлял 50%. «Все участники совещания в Минпромторге 12 марта пришли к выводу о необходимости полного отказа от полигонного захоронения и создания комплексной системы обращения с отходами. Конструктивное взаимодействие с отраслью в связи с созданием эффективной инфраструктуры по переработке отходов в материальные ресурсы и по утилизации в энергию отходов, которые не подлежат переработке, так называемых хвостов, будет продолжено»,— говорят в ведомстве.

Олег Сапожков