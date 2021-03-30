Старую чугунную ограду сквера на Звездинке украли

Прокуратура Нижегородской области в ответ на запрос депутата законодательного собрания Владислава Егорова сообщила, что старую чугунную ограду, стоявшую до реконструкции в сквере на Звездинке, украли.

Как следует из ответа прокуратуры, 21 октября сотрудники администрации Нижегородского района проводили инвентаризацию на складе муниципального дорожного предприятия РЭД на улице Салганской и не нашли там ограды. Чиновники направили заявление в полицию, а та в ноябре возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».

В сентябре администрация Нижнего Новгорода в ответ на запрос “Ъ-Приволжье” сообщила, что основная часть ограды сквера «была металлической и непригодна к повторному использованию». «Остальная часть ограждения была чугунная. После демонтажа оставшиеся целые секции лежат на базе дорожного предприятия МП РЭД. Администрацией Нижегородского района рассматриваются варианты установки данного ограждения на территории района для благоустройства», — сообщили “Ъ-Приволжье” в мэрии.

Также в ответе прокуратуры говорится, что ранее в надзорный орган поступали сведения, что новая ограда сквера покрылась корозией. На этот факт администрация Нижегородского района не смогла предоставить документы, которые могли бы подтвердить, что чугунную ограду покрасили в соответствии с требованиями. Кроме того, прокуратура выявила нарушения содержания сквера зимой.

По всем выявленным нарушениям прокуратура внесла представление главе Нижегородского района Илье Лагутину.

Александра Викулова, Андрей Репин