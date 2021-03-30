«Евроград» предлагают по частям

На продажу выставлены земельные участки в деревне Порошкино Ленинградской области общей площадью 9,5 га, которую собиралась развивать компания «Пантикапей» в рамках проекта многофункционального комплекса «Евроград». Оценочная стоимость активов варьируется от 475 до 665 млн рублей. Они могут быть интересны новым игрокам строительного рынка, но потенциальных покупателей может смутить плохая транспортная доступность локации, полагают эксперты.

О продаже земельных участков, расположенных в Бугровском сельском поселении, сообщила занимающаяся их реализацией консалтинговая компания Colliers. Речь идет об активах общей площадью 9,5 га в деревне Порошкино. Здесь можно возвести 159 тыс. кв. м жилья со встроенными детсадами, а также 35 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Для данной локации утвержден ППТ (проект планировки территории), стоимость земли не уточняется. «Хотя проект "Евроград" довольно известен, он предлагается открытому рынку впервые. Проект примечателен высокой степенью градостроительной подготовки участка, а также наличием предодобренного проектного финансирования»,— сказал руководитель направления земельных участков Colliers Антон Орлов.

Цена за квадратный метр земельных участков в этой локации составляет 5–7 тыс. рублей, оценивает руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. Таким образом, их общая стоимость варьируется от 475 до 665 млн рублей.

Девелопером территории, где находятся выставленные на продажу участки, является компания «Пантикапей». Локация входит в анонсированный почти 17 лет назад город-спутник «Евроград». Он включает в себя строительство 3 млн кв. м недвижимости (более 600 тыс. кв. м из которых — жилье) в Бугровском поселении к 2030 году. На территории «Еврограда» общей площадью свыше 700 га работают несколько компаний, на 57 га из которых — сам «Пантикапей». Объем инвестиций оценивался в 120 млрд рублей. В 2018 году девелопер заявлял о создании в многофункциональном комплексе индустриального парка, который займет 240 га и обойдется в 60 млрд рублей, сообщали СМИ. Проект будут реализовывать несколько инвесторов. По данным kartoteka.ru, единственным собственником ООО «Пантикапей» указан Дмитрий Яковенко.

Первой и единственной компанией, которая вышла на стройплощадку «Еврограда», до сих пор была только «дочка» ГК «Норманн» с ЖК «Морошкино». В конце 2018 года застройщик этого жилого комплекса, который так и не ввел объект в эксплуатацию, был признан банкротом. Его активы Фонд защиты обманутых дольщиков планирует реализовать на торгах. Работы других компаний не начинались из-за проблем с инженерной и транспортной инфраструктурой, говорил осенью 2019 года “Ъ” председатель совета директоров компании «Пантикапей» Дмитрий Яковенко. Собственники земель «Еврограда» ждали конца 2020 года, так как к этой дате должны были ввести съезд с КАД в районе деревни Порошкино, объяснял он тогда.

Однако, несмотря на выданное еще в 2017 году разрешение на строительство этого съезда, строительно-монтажные работы на нем не ведутся, сообщили “Ъ” в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». «О планах реализации этого проекта в ФКУ информации нет. Разрешение на строительство истекает в ноябре 2021 года»,— пояснили в ведомстве, посоветовав адресовать вопросы о планах, сроках, ходе строительства в ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная компания» (принадлежит структурам Дмитрия Яковенко.— “Ъ”). Дмитрий Яковенко вчера не ответил на звонки “Ъ”.

Поскольку на данных участках можно будет построить только жилье эконом-класса, для будущих покупателей решающую роль сыграет транспортная доступность территории, и в первую очередь расстояние до метро, уверен президент «Леноблсоюзстроя» Руслан Юсупов. «Даже если до него надо будет ехать на маршрутке, жителям необходимо добираться в течение понятного для них времени, чего в этой локации нет. Это изолированный остров, обрезанный со всех сторон»,— сказал он.

Сегодня девелоперы в большей степени нацелены на городские локации и, скорее всего, пригородные территории будут интересны крупнейшим девелоперам или новым игрокам, считает руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg Светлана Московченко. «Для крупных игроков рынка локация будет менее привлекательна, и только в рассмотрении долгосрочной реализации. Вероятно, что они будут рассчитывать на серьезный дисконт»,— отмечает Валерий Трушин. Светлана Московченко предположила, что продажа участков будет небыстрой, спрос будет зависеть от цены предложения.

По информации источника “Ъ” на рынке жилья Ленобласти, в свое время «Норманн», работая в Порошкино, столкнулся с наличием торфа на участке, что привело к значительному удорожанию строительства. «Они были вынуждены вынимать торф на очень большой глубине и замещать его нормальным грунтом, потому что сваи буквально проваливались»,— рассказал собеседник.

Ольга Кантемирова