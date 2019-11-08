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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ   |  купить фото

«Пантикапей» дождался проекта планировки территории

через 15 лет после анонсирования проекта

Градостроительный совет Ленинградской области одобрил проект планировки территории (ППТ) одного из участков города-спутника Петербурга «Евроград», девелопером которого является компания «Пантикапей». На территории площадью 23,9 га можно будет построить девятиэтажные жилые дома общей площадью 143 тыс. кв. метров. В проекте, анонсированном еще 15 лет назад, пока есть только один жилой комплекс — «Морошкино» от ГК «Норманн», застройщик которого признан банкротом. Эксперты называют строительство жилья в этой локации плохой идеей из-за оттока покупательского спроса из Ленобласти в Петербург.


Градсовет Ленобласти одобрил ППТ для участка площадью 23,9 га в юго-западной части деревни Порошкино Бугровского поселения. Здесь планируется построить дома высотой до 9 этажей на 143 тыс. кв. метров, рассчитанные на проживание 4,7 тыс. человек. Проект также предусматривает строительство двух детсадов — на 140 и 380 мест — и школы на 1125 мест. Как сообщил “Ъ” председатель совета директоров компании «Пантикапей» Дмитрий Яковенко, ППТ разрабатывался по заказу одного из собственников земли «Еврограда», название которого он называть не стал. В апреле ППТ этого участка уже рассматривался на Градсовете, но был отклонен и отправлен на доработку.

«Евроград», девелопером которого является «Пантикапей», был анонсирован на рынке 15 лет назад. Тогда «Евроград» называли новым городом-спутником Петербурга. Проект включал в себя строительство 3 млн кв. метров недвижимости (655 тыс. кв. метров из которых жилье) в районе поселка Бугры к 2030 году. Объем инвестиций оценивался в 120 млрд рублей. На территории «Еврограда» общей площадью 720 га должны были работать несколько компаний, на 52 га из которых — сам «Пантикапей». По данным www.kartoteka.ru, собственниками ООО «Пантикапей» указаны Дмитрий (67%) и Татьяна (33%) Яковенко.

В 2014 году сообщалось, что «Пантикапей» наконец завершил разработку и согласование градостроительной документации и в 2015 году выйдет на стройплощадку. Но осенью 2014 года власти Ленобласти потребовали снизить плотность застройки жилья, так как она противоречила региональным нормативам. В итоге после согласования площадь застройки сократилась на 35 тыс. кв. метров.

Первой на территории «Еврограда» стала работать «дочка» ГК «Норманн» с ЖК «Морошкино». В конце прошлого года застройщика этого жилого комплекса, который так и не ввел объект в эксплуатацию, суд признал банкротом. Сам же «Пантикапей» к строительству жилья на этом участке так и не приступил. По словам Дмитрия Яковенко, работы не начинались из-за проблем с инженерной и транспортной инфраструктурой. Именно по этой причине и провалился проект ЖК «Морошкино», считает он. В прошлом году девелопер анонсировал создание на территории города-спутника индустриального парка, который займет 240 га и обойдется в 60 млрд рублей, сообщали СМИ. Проект будут реализовывать несколько инвесторов.

Сегодня собственники земель «Еврограда» ждут конца 2020 года, так как к этой дате должен быть введен съезд с КАД в районе деревни Порошкино, считает Дмитрий Яковенко. «К этому времени все участники ведут строительно-монтажные работы. Возможно, первые очереди строительства жилья будут введены вместе с этим съездом»,— сказал господин Яковенко. Он добавил, что емкость рынка в этой локации составляет около 30 тыс. кв. метров в год. Отток спроса из Ленобласти в Петербург есть, но это случилось из-за проблем с транспортной доступностью, уверен он.

Последние два года застройщики Ленобласти отмечают охлаждение покупательской активности. Из-за этого компании отказываются от планов по строительству жилья и продают свои участки. К ним можно отнести «Дальпитерстрой», который передумал строить жилье в Новом Девяткино, а также группу ЦДС, выставившую на продажу шесть участков в Буграх.

«Порошкино — место для жилья гиблое. Для жилья деревня Порошкино не имеет перспектив в ближайшем будущем. Место расположено вдоль кольцевой, на торфяном болоте. Даже Мурино с Кудрово выглядят намного лучше»,— прокомментировал “Ъ” проект участник строительного рынка Ленобласти.

«Спрос сейчас действительно сместился из области в город. С учетом того, что в Петербурге сейчас также реализуются проекты комплексной застройки с продуманной для жизни единой средой, именно город сейчас более привлекателен для покупателей. Полагаю, этот тренд продержится еще три-пять лет, пока в городе есть интересные локации»,— считает Роман Мирошников, исполнительный директор СК «Ойкумена».

«Территория Порошкино сейчас действительно не самая лучшая локация. Она оторвана от обустроенных мест, кроме того, в районе отсутствует какая-либо инфраструктура. Возможно, после строительства съезда ситуация изменится, но, полагаю, это произойдет не скоро»,— считает Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands development.

Ольга Кантемирова Роман Русаков


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