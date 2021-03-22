В Ленобласти пройдет земельная распродажа

В Ленинградской области выставят на торги земельные участки, перешедшие от недобросовестных застройщиков Фонду защиты прав дольщиков. Среди них земли в пяти районах, где ранее работали структуры Navis Development Group, ГК «Норманн», ГК «Унисто Петросталь» и другие девелоперы. Наиболее ликвидные активы расположены в Порошкино и Янино, полагают эксперты.

Приобретение активов Фонда защиты прав дольщиков обсуждалось в правительстве Ленобласти на закрытом совещании заместителя председателя правительства Михаила Москвина с крупными девелоперами региона. Речь шла о землях проблемных застройщиков, ставших банкротами. Фонд принял решение не достраивать их объекты, а выплатить компенсацию дольщикам. По информации источника “Ъ” в правительстве Ленобласти, никаких обязательств перед гражданами на этих активах уже нет.

В перечень предлагаемых участков (есть в распоряжении “Ъ”) входят площадки в деревне Скотное, где располагался ЖК «Шотландия» СК «Навис», деревне Порошкино (ЖК «Морошкино», «Норманн Запад»), поселке Щеглово (ЖК «Азбука», «Константа Девелопмент»; ЖК «Щеглово парк», ГК «Мегаполис»; ЖК «Жар-птица», «Лекс»). Также на продажу планируется выставить земли в деревне Янино (ЖК «Яркий», «Норманн ЛО»), поселке Аннино (ЖК «Аннинский парк», ООО «Квартал», входившее в ГК «Унисто Петросталь»), городе Коммунар (ЖК «Город детства», «СНВ Северо-Запад»), деревне Большие Тайцы (ЖК «Демидовский Парк» от одноименного застройщика). Фонд рассчитывает реализовать и активы в Шлиссельбурге (ЖК «Шлиссельбургский дворик», ТД «Сигма»), поселке Поляны (ЖК «Киркоярви», «Мегаполис-Развитие»). На некоторых участках есть недостроенные объекты. Обязательства по строительству социальных объектов, которые должен был возвести прежний застройщик, передаются новому собственнику, продолжает источник “Ъ”. Реализовать земли планируется на торгах, дата и процедура их проведения, а также стоимость лотов пока неизвестны.

Самый ликвидный объект — участок ГК «Норманн» в Порошкино, где можно построить около 61 тыс. кв. м жилья, считает руководитель направления земельных участков Colliers Антон Орлов. Эта земля входит в многофункциональный комплекс «Евроград», в рамках которого будет построена вся инженерная и социальная инфраструктура, а также свой съезд с КАД, объясняет он. Кроме того, рядом находится торговый комплекс «Мега Парнас», напоминает господин Орлов. По его оценке, стоимость участка может составить около 1 млрд рублей. Интерес для девелоперов также представляют два участка «Норманна» в Янино, стоимость которых можно оценить в 1,4 млрд рублей, продолжает господин Орлов. Суммарно здесь есть возможность построить примерно 110 тыс. кв. м жилья, подсчитал он.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков считает самыми ликвидными участками земли ГК «Норманн» в деревне Порошкино (300 млн рублей) и Янино (130 млн рублей), строительной компании «Навис» в деревне Скотное (65 млн рублей), застройщика «Мегаполис» в Щеглово (50 млн рублей). Из объектов «Нависа» потенциал есть у участков в Агалатово, которые могут обойтись в 200–250 млн рублей, дополняет господин Орлов. Здесь можно возвести около 36 тыс. кв. м жилья, а у застройщика есть действующее разрешение на строительство до 2025 года, указывает аналитик.

С учетом дефицита земельных участков такие предложения интересны, полагает гендиректор компании «Ленстройтрест» Валерия Малышева. Но готовность рассматривать участки будет зависеть от их стоимости, состояния недостроенных объектов и наличия действующей градостроительной документации, указывает она. Принципиальное значение имеют наличие инженерной инфраструктуры, транспортная доступность и уровень спроса в той или иной локации, добавляет заместитель генерального директора ГК «Ленрусстрой» Максим Жабин. Перспективными районами для жилого строительства он называет Порошкино, Янино и Аннино.

Наличие недостроя на участке позволит сократить сроки выхода на площадку, если есть разрешение на строительство, которое выдано относительно недавно и может быть продлено без прохождения повторной экспертизы, говорит господин Орлов. При этом снос пришедших в негодность конструкций может потребовать дополнительных затрат, предупреждает он. Демонтаж — трудоемкий и затратный процесс, но при правильном подходе с точки зрения бережливого производства можно оптимизировать расходы, полагает господин Жабин. Например, нарезанные бетонные ограждения могут быть использованы при обустройстве дороги на объект, поясняет он.

По мнению руководителя отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерия Трушина, спрос на участки будет невысоким. «У девелоперов в Ленобласти сформирован земельный банк, который им необходимо освоить. Он достаточно большой, поэтому сейчас нет потребности в его расширении. Земельный банк понемногу истощается, но, судя по статистике, за прошлый год крупные игроки пополнили его, даже несмотря на пандемию»,— объясняет господин Трушин. Есть вероятность, что эти объекты могут заинтересовать застройщиков, которые только выходят на рынок региона, предполагает он.

Ольга Кантемирова