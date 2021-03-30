Что с них изъять

Следственное управление СКР по Тамбовской области изъяло финансовую документацию футбольного клуба «Тамбов». Это сделано в рамках расследования дела о невыплате сотрудникам клуба зарплаты примерно на 150 млн руб. Факт изъятия подтвердила генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова, которая проходит по делу в качестве подозреваемой. Отметим, что «Тамбов» на протяжении всего сезона сотрясают скандалы.

Футбольный клуб «Тамбов» вновь оказался в центре скандала. В понедельник стало известно, что сотрудники следственного управления СКР изъяли финансовую документацию в офисе команды. Как пояснили в СКР «РИА Новости», документы понадобились для проведения бухгалтерской экспертизы в рамках расследования уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам клуба. В материалах дела фигурирует сумма задолженности почти в 150 млн руб. «Дело возбуждено по факту невыплаты заработной платы в отношении генерального директора футбольного клуба. В рамках расследования на прошлой неделе следователь изымал некоторые финансовые документы, необходимые для производства бухгалтерской экспертизы»,— рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Тамбовской области Елена Кярсна.

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова, в свою очередь, отметила, что «ничего страшного не произошло», и назвала случившееся лишь «стандартной процедурой».

В действительности объем задолженности «Тамбова» значительно выше. Означенные 150 млн руб. накопились только в период с июня по ноябрь 2020 года и только по зарплате. Но с тех пор финансовое положение «Тамбова» неуклонно ухудшалось. В итоге размер кредиторской задолженности клуба приблизился к 500 млн руб. На данный момент в производстве Арбитражного суда Тамбовской области находится иск о банкротстве, поданный самим ФК «Тамбов». Следующее заседание намечено на 14 апреля. Отметим, что первоначально в иске были заявлены требования на 322 млн руб. Но к нему присоединяются и другие организации, что уже увеличило размеры иска почти на 30 млн руб. И это, вероятно, не предел.

Несильно облегчила положение клуба и помощь, которую он получил от Российской премьер-лиги (РПЛ).

В феврале, когда «Тамбов» был на грани снятия с чемпионата (в нем он занимает последнее место), президент РПЛ Сергей Прядкин отмечал, что общий объем поддержки, которую может получить «Тамбов» на то, чтобы все-таки доиграть первенство, составляет около 120 млн руб.

Из них около 51 млн руб. от спонсоров, остальное — от лиги. Кроме того, власти региона, ранее отказывавшиеся финансировать команду, выражали готовность все-таки выделить ей более 200 млн руб. На деле, как заявила Ольга Коновалова изданию Sport24, «Тамбов» получил только 34 млн руб. от РПЛ. Власти региона, по неофициальной информации, от выделения финансирования намерены воздержаться.

Александр Петров