Изолятор временного выдвижения

Находящийся в СИЗО красноярский бизнесмен Анатолий Быков попросил жителей региона высказать свое мнение — стоит ли ему выдвигаться на сентябрьские выборы в Госдуму. Свою просьбу предприниматель передал через адвоката Алексея Прохорова, который опубликовал видеообращение. Юристы говорят, что препятствий для участия Анатолия Быкова в выборах нет: ограничения, наложенные на него по закону уголовным преследованием, истекли в 2020 году, впрочем, у кандидата могут возникнуть препятствия для общения с электоратом.



Адвокат арестованного красноярского предпринимателя Анатолия Быкова Алексей Прохоров по поручению своего подзащитного обратился к жителям региона с просьбой высказать свое мнение — заслуживает ли бизнесмен поддержки красноярцев на предстоящих выборах в Госдуму. «Сегодня Анатолий Петрович получает большое количество писем — ему задают вопросы, намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборы, есть видеообращения из числа его сторонников. Он не может пройти мимо этих обращений»,— сказал адвокат в видео, которое было направлено местным СМИ.

Решение бизнесмен примет через неделю по итогам ответов жителей под обращением. Если за это время в его поддержку выскажутся около 28 тыс. красноярцев (это примерно составляет 0,5% подписей избирателей в округе, необходимых для выдвижения), то Анатолий Быков планирует баллотироваться. «Если он и намерен принимать участие в выборах, то намерен делать это вне каких-либо политических партий, а только как самовыдвиженец»,— сказал адвокат. Также он сообщил „Ъ-Сибирь“, что Анатолий Быков рассматривает вариант выдвижения по Дивногорскому одномандатному округу: «В него входит и сегодняшнее место проживания политика — Октябрьский район, и город Назарово, где он учился и получал образование. Статус обвиняемого вряд ли повлияет на мнение людей и усложнит процедуру сбора подписей».

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. В новый созыв изберутся 450 депутатов: 225 — по партспискам, остальные — по одномандатным округам. По данным избиркома Красноярского края, в состав Дивногорского округа входят: города Красноярск, Назарово, Минусинск, Шарыпово, один поселок, два сельсовета и 14 районов, где проживает более 560 тыс. человек. Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, не имеет право избираться и быть избранным кандидат, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда. Также не может избираться кандидат, имеющий иностранное гражданство либо вид на жительство, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и на день голосования имееющий непогашенную судимость. Также ограничения касается кандидатов, осужденных за преступление экстремистской направленности.

По словам Алексея Прохорова, для подачи доверенным лицом документов в избирком нужно получить разрешение следователей на выдачу этой доверенности.

С 1997 года Анатолий Быков регулярно избирался в заксобрание Красноярского края (в последний раз — в 2011 году). В 1999 году господин Быков баллотировался на выборы в Госдуму от ЛДПР, но ЦИК исключил его из списка за то, что тот скрыл наличие джипа и недвижимости в крае. В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на криминального лидера Красноярска Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). Суд приговорил его к шести с половиной годам условно. В политику Анатолий Быков вернулся только в 2012 году и возглавил красноярское реготделение партии «Патриоты России». В августе 2016 года Верховный суд РФ отклонил жалобу Анатолия Быкова на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты краевого парламента. Избирком края, поддержанный краевым судом, применил к нему «криминальный фильтр», по которому судимые по тяжким статьям граждане не могут баллотироваться в депутаты ранее чем через 10–15 лет после погашения судимости. В апреле 2020 года этот запрет истек. В мае того же года Анатолий Быков был арестован. Ему инкриминируют организацию нескольких заказных убийств (ст. 102 УК РСФСР и ст. 105 УК РФ), создание преступного сообщества (ст. 210) и другие тяжкие преступления. Вину он не признает и считает свое дело сфабрикованным. Сейчас Анатолий Быков находится в СИЗО. 12 апреля в суде пройдет отбор присяжных, которые будут рассматривать его дело.

Юристы отмечают, что закон не запрещает лицам, находящимся в статусе обвиняемого, подозреваемого или подсудимого, реализовывать свое избирательное право и быть избранными в представительные органы власти. «Пока Анатолий Быков не осужден по новым обвинениям и приговор не вступил в силу, формальных препятствий для выдвижения своей кандидатуры и участия в выборах у него нет. Впрочем, таким кандидатам будет сложно выиграть выборы в том числе и из-за невозможности личного общения с электоратом»,— говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Он отмечает, что если Анатолий Быков будет избираться и одержит победу, то вопрос о сохранении его полномочий будет решаться в Госдуме в части лишения его депутатской неприкосновенности. Политолог Константин Лукин полагает, что у бизнесмена есть ресурсы для участия в выборах: «Он обеспечен финансово, имеет поддержку жителей, а также политический опыт. Не исключено, что он может привлечь протестный электорат, который будет голосовать не столько за Анатолия Быкова, сколько против действующей власти. Тогда другим кандидатам может не хватить необходимых подписей в поддержку. В любом случае появление такой фигуры в предвыборный период значительно усложнит жизнь другим кандидатам». Уровень протестных настроений в крае достаточно высок, и для мотивированных людей Анатолий Быков может стать приемлемым кандидатом, полагает политолог Александр Чернявский. «Желание пойти самовыдвиженцем — забрать все политические очки только себе: это больше похоже на игру на публику, он довольно медийнозависимый человек»,— считает политолог.

Юлия Сасевич