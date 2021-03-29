Транслюди просят о современной медицинской помощи

Российская Ассоциация пациентов с гендерными и половыми вариациями подготовила обращение в Минздрав. Организация указывает, что из-за диагноза россиянам-транслюдям зачастую недоступны самые обычные медицинские услуги, не говоря уже о профильных. Они просят министра Михаила Мурашко обратить внимание на качество и доступность медицинской помощи трансгендерным людям. Пациенты и представители врачебного сообщества обсудили документ на первом в России круглом столе, посвященном медицинским проблемам этой группы граждан.

Авторы письма утверждают, что в России трансгендерные люди являются «невидимой группой», сталкиваются с дискриминацией и нарушением прав. В обращении подчеркивается: согласно действующей международной классификации болезней (МКБ-10), трансгендерность — это диагноз, а ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» гарантирует пациентам «равную доступность всех видов необходимой медицинской помощи и связанных с ней услуг». Несмотря на это, россияне-трансперсоны испытывают сложности в получении эндокринологической помощи, например препаратов гормонотерапии и рецептов на них; хирургических операций по полисам ОМС; получении жизненно важных препаратов заместительной гормонотерапии на регулярной основе. Кроме того, из-за дискриминации трансперсоны зачастую не могут получить квалифицированную помощь врачей.

Еще одна важная проблема — серьезные затруднения с прохождением медицинской комиссии по гендерному самоопределению.

По закону решение о допустимости трансгендерного перехода должна принять комиссия из трех психиатров — однако государственные клиники такую услугу практически не предоставляют. В итоге, граждане могут рассчитывать только на платную услугу — и далеко не во всех регионах.

По приблизительным оценкам ассоциации, в России живут от 700 тыс. до 1 млн транслюдей. Основатель инициативной пациентской группы, клинический психолог Егор Бурцев объясняет, что точной статистики не существует; известно, что в год через комиссии по коррекции пола проходят около 700–800 человек. По словам господина Бурцева, далеко не все трансгендерные люди обращаются за этой услугой: «Многим это не нужно, а другие не находят денег. Кто-то не знает об их существовании, а кто-то из-за стигмы и дискриминации просто не решается пройти комиссию. В результате, трансгендерные персоны, даже обращаясь в ВИЧ-сервисные и медицинские организации, зачастую скрывают свой транс-статус, чтобы не подвергнуться дискриминации».

Но большинство транслюдей избегает российских медицинских учреждений как раз из-за отсутствия «транс-специфичного здравоохранения».

Сексолог, главврач санкт-петербургской клиники «Позитив-мед» Антон Кириллов добавляет, что трансгендерные люди испытывают сложности в приобретении препаратов, даже имея на них рецепт: «Работники аптек не представляют, как должен выглядеть бланк с рецептом, постоянно находят шероховатости, отправляют пациента обратно. Или же, нарушая правила выдачи препарата, выдают одну ампулу вместо выписанных пяти». Господин Кириллов считает также неправильной ситуацию, когда фармацевт «долго разглядывает сам рецепт и задает нелепые вопросы пациенту, создавая стрессовую ситуацию».

В результате, говорит Егор Бурцев, некоторые члены российского транс-сообщества не посещали врачей «более десяти, а то и 20 лет». По его словам, исследования в области общественного здравоохранения доказывают, что у этой группы населения в среднем более высокие показатели негативного поведения в отношении здоровья — например, курение и алкоголизм — и более низкие показатели психологического здоровья.

Психиатр, генеральный директор Научного центра персонализированной медицины Надежда Соловьева подтверждает, что «риск суицидальных устремлений» у людей с трансгендерностью в 100 раз выше, чем у тех, кто не имеет таких проблем.

«И тем более этот риск высок в подростковом возрасте»,— добавляет госпожа Соловьева. В последние годы ее коллеги по клинике наблюдают рост обращений родителей «по гендерным вопросам», касающихся детей-подростков. Речь о более чем 100 пациентах в год, что составляет 10% всех обращений по поводу гендерной идентичности, говорит она. В целом, самая актуальная возрастная категория, которая обращается «для решения вопроса»,— люди от 17 до 20 лет (60%). По словам психиатра, заместителя главврача по медицинской части в Научном центре персонализированной медицины Светланы Кременицкой, это «стратегический» период, требующий сделать переход «максимально быстро», чтобы получить паспорт, соответствующий самоидентификации, и найти ту производственную нишу, в которой человек будет развиваться: «Делать переход в 30, а тем более в 40 лет — сложно».

В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила новое издание Международной классификации болезней (МКБ-11). Одно из ключевых изменений — перенос состояния «трансгендерность» из раздела, посвященного психическим расстройствам, в категорию тех, что связаны с сексуальным здоровьем. Классификация вступит в силу 1 января 2022 года. В России новые правила заработают не раньше чем через два года, предполагает завкафедрой медицинской психологии КГМУ, эксперт ВОЗ Владимир Менделевич. Он называет изменения позитивным шагом, но отмечает, что большинство российских сексологов их не поддерживает.

«Понятно, что выполнять МКБ-11 им придется, но отношение к людям у них вряд ли изменится. Поэтому одна из задач — попытка просветить их и изменить их точку зрения на то, что связано с трансгендерным людьми и проблемами их здоровья»,— говорит господин Менделевич.

Он утверждает, что часто вынужден отменять диагнозы психических расстройств, поставленные людям, которые на самом деле имеют трансгендерность. Шизофрению, шизоаффективные психозы, биполярное расстройство трасперсонам, по его словам, ставят психиатры московской, ростовской и некоторых других региональных психиатрических школ. «На этом основании человек не может получить те формы доступа к медицинской помощи, в которых нуждается»,— говорит господин Менделевич.

В своем обращении ассоциация совместно с врачами попросила Минздрав проводить регулярные исследования в области ментального и физического здоровья трансгендерных людей, собирать статистические данные об их состоянии, увеличивать количество публикаций в научных журналах по проблематике трансгендерности. «Крайне важным» авторы обращения считают подготовку и обучение медицинских специалистов для помощи трансгендерным людям — в первую очередь эндокринологов, хирургов, урологов, гинекологов и специалистов по ментальному и сексуальному здоровью. Представители транс-сообщества также считают необходимым выделить трансгендерных людей в отдельную ключевую уязвимую группу в сфере профилактики и лечения ВИЧ.

Наталья Костарнова