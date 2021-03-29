«Христос во гробе» может выйти из запасников

Русский музей объявил об отсутствии препятствий для показа публике картины Карла Брюллова «Христос во гробе». Скандальные разбирательства вокруг этого полотна не утихают после того, как 18 лет назад коллекционер из Германии Александр Певзнер приобрел полотно за €100 тыс. у русского православного прихода Воскресения в Брюсселе и привез в Санкт-Петербург. ФСБ арестовало картину как контрабанду, и все это время коллекционер пытается ее вернуть. Представители господина Певзнера указывают на противоречивое решение Верховного суда России (ВС), принятое в декабре 2019 года: тогда вопрос о вещественном доказательстве по делу об изъятии полотна остался неразрешенным.

Как сообщила журналистам заместитель генерального директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина, сейчас в отношении картины Карла Брюллова «Христос во гробе» не действует правовых ограничений, а само произведение включено в государственную часть музейного фонда. Это означает, что картина может участвовать в выставках. Напомним, добиться возвращения картины «Христос во гробе», выполненной в редкой технике транспарент, на протяжении 18 лет пытается коллекционер из Германии Александр Певзнер.

В 2003 году Александр Певзнер вместе с супругой приобрел полотно за €100 тыс. у русского православного прихода Воскресения в Брюсселе и привез его в Санкт-Петербург.

Через несколько месяцев региональное управление ФСБ арестовало картину — это произошло после того, как подлинность полотна подтвердили в Государственном Русском музее (ГРМ). В отношении Александра Певзнера возбудили уголовное дело о контрабанде, а полотно передали в ГРМ как вещдок. Спустя десять лет дело прекратили за истечением сроков давности. Однако еще долгое время судьба самой картины, как не раз рассказывал “Ъ”, так и не была определена, а суды разных инстанций выносили противоречивые решения.

Так, в 2017 году, после решения Конституционного суда, картина должна была вернуться к супругам Певзнер, но она уже была включена в Музейный фонд России. Одновременно с попыткой коллекционеров получить оттуда полотно, в ВС обратился замгенпрокурора РФ, потребовав исключить из решений двух инстанций указание на возврат картины супругам Певзнер по причине сомнений в принадлежности им картины. Верховный суд поддержал кассационное представление. ВС исключил из судебных решений указание на возврат картины владельцам и одновременно оставил в силе отмену конфискации, не указав при этом, как поступить с картиной.

Сейчас жалоба Александра Певзнера на кассационное определение ВС находится на рассмотрении уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, которая имеет право обратиться в суд с ходатайством о проверке вступившего в силу решения.

«Картина не конфискована и, следовательно, не принадлежит Российской Федерации, но и вернуть ее законным владельцам нет никакой возможности,— сказал “Ъ” адвокат Максим Крупский, представляющий интересы супругов Певзнер.— Верховный суд своим решением допустил грубейшее нарушение требований УПК РФ: не разрешил судьбу вещественного доказательства. На это нарушение и вытекающее из него нарушение права собственности супругов Певзнер нами было указано в жалобе на имя уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой». Господин Крупский подчеркивает, что судебное решение, на основании которого картина попала в Музейный фонд России, было отменено еще в 2017 году президиумом Верховного суда: «В данный момент ее нахождение в государственной части Музейного фонда является незаконным»,— уверен он.

В аппарате уполномоченного по правам человека на запрос “Ъ” о принятии жалобы господина Певзнера пока не ответили.

Несмотря на заявление об отсутствии юридических ограничений на экспонирование картины, делать этого в Русском музее пока не планируют, сказал “Ъ” заведующий отделом живописи XVIII — первой половины XIX века Григорий Голдовский: «Экспонирования этой вещи мы не планируем до тех пор, пока все вопросы не будут сняты».

Историю с картиной изучают и в Европейском суде по правам человека. Александр и Ирина Певзнер подали туда две жалобы, одна из которых уже коммуницирована. Год назад Россия ответила на восемь вопросов об исполнении вынесенного в 2017 году решения по поводу возврата картины собственникам и не увидела в деле нарушения прав супругов.

Марина Царева, Санкт-Петербург