Глава орловского управления ФСБ Валерий Кочкарев может покинуть пост

Руководитель управления Федеральной службы безопасности по Орловской области Валерий Кочкарев может покинуть пост. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили источники в региональной власти.

По данным собеседников “Ъ-Черноземье”, господин Кочкарев планирует уйти со службы на пенсию. Региональное управление ФСБ он возглавил в июне 2016 года. Из сообщения облправительства известно, что Валерий Кочкарев родился в 1964 году в Ульяновске, там же служил в ФСБ. До назначения в Орел был заместителем руководителя ульяновского управления.

Информацией о том, кто возглавит орловское ведомство вместо Валерия Кочкарева, источники “Ъ-Черноземье” не располагают.

Александр Прытков