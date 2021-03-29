Суэцкий канал открыт для движения

Суэцкий канал открыт и готов к возобновлению навигации после того, как перегородившее его судно Ever Given было снято с мели, сообщает Reuters. Судоходные агентства уведомили, что конвои судов начнут курсировать в обе стороны через канал с 19:00 по местному времени (20:00 мск). Египетские власти потребуют от владельцев контейнеровоза компенсацию.

«Египет потребует компенсации от владельцев контейнеровоза, блокировавшего ранее Суэцкий канал»,— сообщил «РИА Новости» советник президента Египта Мохаб Мамиш. На разгрузку Суэцкого канала уйдет до четырех дней, также сообщил он.

В прямом эфире местного телевидения было показано, как судно Ever Given в окружении буксиров медленно движется по каналу.

Компания, участвовавшая в снятии судна с мели, сообщила, что для спуска на воду 224-тысячитонного контейнеровоза было извлечено около 30 тыс. куб. м песка, а для спуска судна на воду было использовано 13 буксиров. Evergreen Line, которая арендует Ever Given, подтвердила, что судно снято с мели. Его переместят в озеро, расположенное между двумя секциями канала, и проверят на мореходность.

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Контейнеровоз Ever Given развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель 23 марта. В управляющей судном компании Bernhard Schulte Shipmanagement сообщили, что причиной происшествия стал сильный ветер. Суэцкий канал из-за инцидента ежедневно терял $12–14 млн дохода.

О последствиях инцидента читайте в публикации “Ъ” «Большая пробка для мирового океана».