29 марта, понедельник
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Boston Dynamics представила робота-грузчика Stretch

Разработчик роботов Boston Dynamics анонсировал нового робота Stretch, который предназначен для перемещения грузов на складах. Робот может передвинуть за час до 800 ящиков весом до 23 кг каждый, а также работает до восьми часов без подзарядки.

Робот снабжен колесами для передвижения, камерами и датчиками для отслеживания положения в пространстве, а также роботизированной рукой с большой подвижностью и присосками для захвата объектов. По мнению создателей робота, Stretch поможет автоматизировать работу на складах, где нет развитой инфраструктуры. Boston Dynamics находится в поиске клиентов для тестирования робота и собирается начать коммерческий выпуск Stretch в 2022 году.

Евгений Федуненко


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