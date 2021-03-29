Boston Dynamics представила робота-грузчика Stretch

Разработчик роботов Boston Dynamics анонсировал нового робота Stretch, который предназначен для перемещения грузов на складах. Робот может передвинуть за час до 800 ящиков весом до 23 кг каждый, а также работает до восьми часов без подзарядки.

Boston Dynamics is bringing mobility to warehouse automation. Watch Stretch - our new case handling robot - move, groove and unload trucks.



Read the announcement. https://t.co/5B7wDDKC38 pic.twitter.com/i3Dsoz9Tq8 — Boston Dynamics (@BostonDynamics) March 29, 2021

Робот снабжен колесами для передвижения, камерами и датчиками для отслеживания положения в пространстве, а также роботизированной рукой с большой подвижностью и присосками для захвата объектов. По мнению создателей робота, Stretch поможет автоматизировать работу на складах, где нет развитой инфраструктуры. Boston Dynamics находится в поиске клиентов для тестирования робота и собирается начать коммерческий выпуск Stretch в 2022 году.

Евгений Федуненко