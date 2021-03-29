Первый в стране патент на географическое наименование региона происхождения вина получила Кубань

В России выдан первый патент на указание географического наименования региона производства винодельческой продукции, сообщает пресс-служба Роспатента. Первым в стране географическим указанием региона происхождения вина стала «Кубань», этим названием будет маркироваться продукция из виноградно-винодельческой зоны Краснодарский край.

Коллективную заявку на регистрацию ГУ «Кубань» подали три ассоциации - «Саморегулируемая организация «Виноградари и виноделы», «Винодельческий союз» и «Честно», в которые входя 36 производителей из Краснодарского края.

Кроме того, в настоящий момент Роспатентом рассматривается еще в общей сложности 11 заявок на регистрацию географических указаний, поданных винодельческими хозяйствами Кубани, сообщил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Право подавать заявки на защищенное географическое наименование вин появилось у кубанских производителей после принятия Федерального закона № 230-ФЗ от 26 июля 2019 года, благодаря которому в Гражданском кодексе РФ появился новый объект интеллектуальных прав – географическое указание региона происхождения товара.

Ольга Логинова