Стена вопроса

Президент США Джо Байден столкнулся с первым серьезным испытанием внутри страны — наплывом нелегальных мигрантов из Латинской Америки, который грозит стать рекордным за последние два десятилетия. Поток искателей счастья растет после отмены жестких мер периода правления Дональда Трампа и прекращения строительства стены на границе с Мексикой. В этой ситуации экс-президент Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома в том, что тот «превратил национальный триумф в национальную катастрофу». В ближайшие недели Дональд Трамп намерен посетить границу с Мексикой и попытаться продавить решение о достройке стены, учитывая растущее недовольство американцев неспособностью новой команды в Белом доме взять миграционный кризис под контроль.

Новость о том, что его предшественник в Белом доме в ближайшие две недели лично отправится на границу с Мексикой, в эпицентр нарастающего миграционного кризиса, президент США Джо Байден прокомментировал в ходе рабочей поездки в штат Делавэр. «Мы воплощаем в жизнь план, в котором я очень уверен. И мне все равно, что делает другой парень»,— заявил господин Байден, не упоминая своего главного политического оппонента Дональда Трампа по имени.

Находясь в «родных стенах», уроженец Делавэра Джо Байден не терял самообладания и всячески давал понять, что о возвращении к прежней жесткой миграционной политике его предшественника не может быть и речи.

Вскоре после прихода в Белый дом господин Байден отменил ряд ключевых решений Дональда Трампа, призванных обеспечить контроль над притоком нелегальных мигрантов: объявил, что США не будут высылать детей, прибывающих без сопровождения, и остановил строительство стены на границе с Мексикой.

Комментарий Джо Байдена стал его ответом на интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News, в котором экс-президент США в минувшую субботу обнародовал свое решение отправиться на границу с Мексикой. Напомнив, что он был близок к выполнению своего предвыборного обещания и успел возвести почти 500 миль (800 км) пограничной стены, господин Трамп сообщил, что прибудет на место строительства «ради пограничников и служащих иммиграционной и таможенной полиции США». «Они хотят видеть меня там, они просили меня приехать. Они великолепные люди, они делают великолепную работу, которая сейчас невозможна. Этим людям нужен лидер»,— заверил Дональд Трамп.

Он обрисовал ужасающую картину ситуации на границе и дал апокалиптический для Америки прогноз на будущее, если строительство стены не будет завершено.

«Огромное число людей и детей живут буквально друг на друге в грязи. Никто не видел ничего хуже, ничего подобного,— вещал господин Трамп.— Тысячи и тысячи людей прибывают сейчас, и прибудут миллионы людей — это уничтожит нашу страну».

Интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News было не первой его атакой на миграционную политику Джо Байдена. Неделю назад экс-президент США распространил заявление, в котором также предрек стране «наплыв миллионов, которые уничтожат Америку». «Мы с гордостью передали администрации Байдена самую безопасную границу в истории. Им всего-то и нужно было дать работать этой бесперебойной системе. Вместо этого за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу»,— заявил Дональд Трамп. И призвал «немедленно завершить строительство стены».

Развивая тему защиты Америки от мигрантов, экс-президент США, судя по всему, нащупал слабое место в политике Джо Байдена.

Обнародованный в конце прошлой недели опрос, проведенный телеканалом ABC News совместно с компанией Ipsos, показывает: принимаемые новой администрацией США меры по ситуации на границе с Мексикой не устраивают 57% американцев.

Отвечая на вопрос о мигрантах на своей первой пресс-конференции, Джо Байден подробно изложил видение ситуации на границе с Мексикой. Не став отрицать всю серьезность проблемы, он назвал одной из причин роста числа мигрантов сезонный фактор. В зимнее время традиционно растет число нелегалов, пытающихся пересечь границу, так как летом сделать это гораздо труднее — в этот период у них, по словам господина Байдена, больше шансов «умереть от жары в пустыне».

Джо Байден также раскритиковал своего предшественника в Белом доме, напомнив, что Дональд Трамп в свое время не использовал фонды в размере $700 млн, выделенные на регулирование миграционных процессов на границе, в результате чего приток нелегалов вырос на 31%. Таким образом, по версии господина Байдена, причиной нынешнего кризиса стала вовсе не недостроенная стена, а утрата контроля на границе, произошедшая задолго до смены администрации президента США.

Тезис о том, что в будущем «нашествии миллионов», которыми Дональд Трамп пугает Америку, виноват не кто иной, как он сам, более подробно обосновал министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Единственное, в чем он согласился с предыдущим президентом,— это признание того, что США следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки. Однако демократическая администрация в Белом доме дает принципиально иной ответ на вопрос, кто виноват. Выступая в эфире телеканала CNN, Алехандро Майоркас указал на то, что утрата контроля над потоком нелегальных мигрантов произошла не в последние недели, а после частичного упразднения инфраструктуры для их временного размещения по решению предыдущей администрации. «Мы выполняем наш план. На это требуется время, это сложно»,— признал министр Майоркас, сообщив, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям работает в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения и социальных служб над созданием новых приютов для несовершеннолетних, проникших на территорию страны без сопровождения взрослых.

По данным телеканала CBS News, число нелегально проникших в США детей-мигрантов, которые сейчас находятся в центрах временного содержания, превышает 15 тыс. человек.

В целом же пограничные службы США ежедневно задерживают около 4–5 тыс. мигрантов, пытающихся попасть в страну с территории Мексики.

Таким образом, наплыв нелегальных иммигрантов из Латинской Америки превращается для США в серьезную внутриполитическую проблему 2021 года. Она может во многом предопределить дальнейшее противостояние демократов и республиканцев, оказавшихся по «разные стороны» Мексиканской стены.

Сергей Строкань