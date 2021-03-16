Джо Байден — лучший друг латиноамериканских детей

Дети-беженцы, живущие в ужасных условиях в лагерях на границе между США и Мексикой,— эта безрадостная ситуация, ассоциировавшаяся с бывшим президентом США Дональдом Трампом, усугубилась при президенте Джо Байдене. В пограничных пунктах скопились уже тысячи детей, а власти, по-видимому, не знают, что делать.

«Ситуация тревожная. Дети столкнулись с тяжелыми условиями» — так в беседе с газетой The New York Times юрист Лисия Уэлч, посетившая центры временного содержания детей на американо-мексиканской границе, прокомментировала увиденное. Ей довелось осмотреть лагерь в городе Донне (штат Техас) — там в помещениях на 250 человек содержится примерно в четыре раза больше постояльцев.

Власти рапортуют: прошедший февраль стал рекордным, всего лишь за месяц на границу прибыли более 9,4 тыс. несовершеннолетних без родителей, это втрое больше по сравнению с прошлым годом.

Из-за невиданного наплыва малолетних беженцев пограничники не успевают принимать и оформлять вновь прибывших в течение положенных 72 часов и держат их в скученных условиях по несколько дней. В разговоре с посетившими их правозащитниками обитатели этих центров жалуются, что их не выпускают на улицу, не дают принимать душ. Не всем хватает матрасов — многих заставляют спать на полу под одеялами из фольги. Власти возражают, утверждая, что всех детей кормят, оказывают им медицинскую помощь и минимум один раз в два дня позволяют принять душ.

Источники во властных структурах сообщили газете, что сейчас рассматриваются планы по размещению юных беженцев в конференц-центре города Далласа, в бывшем лагере нефтяников в городе Мидленде и даже на территории центра НАСА в городе Маунтин-Вью. В минувшие выходные министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас даже задействовал силы Федерального агентства по урегулированию чрезвычайных ситуаций.

Причины неожиданного наплыва одиноких детей с записками в руках (на них написаны телефоны родственников на территории США) — не только традиционный весенний всплеск миграции и два прошедших в прошлом году урагана, наложившихся на эпидемию коронавируса, но и политика президента Джо Байдена.

В отличие от взрослых, которых немедленно выдворяют обратно в Мексику или на их родину, несовершеннолетним отныне разрешают остаться в США. Власти в это время ищут их родственников или спонсоров на территории страны и затем в случае успеха поисков организуют транспортировку к новому месту жительства.

Поток мигрантов увеличивается, а конкретного плана относительно того, что с ними делать, у руководства страны и штата, по-видимому, нет.

«Мы понимаем, что это большая проблема. Прошлая администрация оставила нам разрушенную и нерабочую систему. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы исправить ситуацию. Мы сосредоточены на решениях»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Дети-беженцы у границы США Фото: Adrees Latif, Reuters

Тем не менее пока нет не только решения конкретной ситуации с детьми, но и вообще понимания того, что делать с миграцией: несмотря на наличие демократического большинства в Сенате и Палате представителей Конгресса США, единого подхода к реформированию законодательства по мигрантам нет. Как сообщал телеканал CNN еще в конце февраля, демократы не могут прийти к согласию, следует ли разбивать реформу на разные законы или проводить ее единым пакетом, и стоит ли искать компромисс с республиканцами.

«Проблема в том и состоит, будем ли мы принимать законопроекты для того, чтобы выразить свою позицию, зная, что потом нам придется от каких-то положений отказаться. Это вызывает напряжение в наших рядах»,— поделился в беседе с телеканалом конгрессмен-демократ Дэн Килди из штата Мичиган. Многие его однопартийцы признаются: они поддерживают идею президента Байдена дать путь к гражданству всем нелегальным мигрантам, однако опасаются, что такой решительный подход не приведет к успеху — для принятия миграционного закона в Сенате необходимы голоса десяти республиканцев. Учитывая, что в период Дональда Трампа и после него республиканцы лишь ужесточили свою позицию по этому вопросу, их поддержка выглядит маловероятной.

Пока демократы спорят, лагеря для малолетних беженцев продолжают пополняться: власти ждут новых рекордов, вызванных ухудшением экономической ситуации из-за коронавируса и грядущей летней жары.

Алексей Наумов