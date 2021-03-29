СвЖД направит более 100 млн рублей на охрану природы в 2021 году

Свердловская железная дорога (СвЖД) в 2021 году выделит более 100 млн руб. на осуществление природоохранной деятельности в пределах магистрали, сообщили в пресс-службе компании. В рамках утвержденной экологической стратегии до 2030 года компания реализует комплекс мероприятий, направленных на последовательное снижение техногенного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.

Приоритетными направлениями СвЖД в природоохранной деятельности стали:

снижение негативного воздействия на окружающую среду — компания планирует снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 2,5% (в сравнении с 2020 годом). Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты будет сокращен на 4%;

минимизация шумового воздействия от работы железнодорожного транспорта — экологические лаборатории СвЖД мониторинга запустят пилотный проект «карты шума» по нескольким районам Екатеринбурга и Нижнего Тагила. На станции Смычка планируется установить экспериментальное технологическое оборудование, которое поможет сделать более тихой работу сортировочной горки;

развитие ресурсосберегающих и малоотходных технологий — в текущем году на плановую мощность должны выйти технологические линии по переработке отслуживших срок резинотехнических изделий и железобетонных шпал на станциях Пермь-Сортировочная и Подволошная. Кроме того, подразделения СвЖД планируют направить на переработку более 145 тонн вторичных ресурсов — бумаги, стекла и пластика, а также передавать отработанные батарейки профильным предприятиям для последующего обезвреживания;

благоустройство и озеленение территорий вблизи производственных объектов и административных зданий: на полигоне СвЖД запланировано проведение субботников, мероприятия по высадке деревьев и кустарников.

СвЖД продолжит реализацию просветительских и образовательных проектов в сфере охраны окружающей среды и намерена участвовать в международных и всероссийских экологических акциях.

Напомним, в 2020 году СвЖД направила более 150 млн рублей на поддержку экологии.

Ирина Пичурина