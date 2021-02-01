СвЖД направила более 150 млн рублей на поддержку экологии в 2020 году

Свердловская железная дорога (СвЖД) направила более 150 млн руб. на природоохранную деятельность за 2020 год, сообщила пресс-служба компании. За прошедший год в границах свердловской магистрали выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников подразделений ОАО «РЖД» снизился на 24% (выполнено 16 тыс. проб), сброс неочищенных сточных вод в водоемы по результатам 15 тыс. проб — на 4,5% по сравнению со статистикой за 2019 год.

Специалисты центра охраны окружающей среды СвЖД осуществляют постоянный мониторинг экологической обстановки вблизи объектов железнодорожного транспорта. В 2020 году выполнено 64 тыс. различных анализов и проб.

«Сократить количество требующих утилизации отходов позволяет развитие технологий рециклинга (переработка отходов на собственных площадках и возвращение их во вторичный оборот)»,— говорится в сообщении. В 2020 году на СвЖД был реализован проект дробильно-сортировочного комплекса по переработке резинотехнических изделий и железобетонных шпал, железнодорожные предприятия передали на переработку специальным организациям более 120 тонн бумаги, стекла и пластика.

По данным пресс-службы, доля ОАО «РЖД» в общем объеме парниковых выбросов составляет 0,7%, сбросов сточных вод в водные объекты — 0,05%, образования отходов — 0,02%.

Ирина Пичурина