«Группа ЛСР» займется строительством коттеджей

«Группа ЛСР» выходит на рынок индивидуального жилищного строительства и начнет возводить коттеджи. Как рассказали в пресс-службе застройщика, компания разработала типовой проект одноэтажного дома и возвела первый коттедж из изделий, произведенных на собственном заводе ЖБИ в Екатеринбурге.

Коробка жилого дома площадью 131,8 кв. м была изготовлена и смонтирована за 10 дней. «Как один из ведущих застройщиков региона, владеющий, к тому же, собственным производством железобетонных изделий, мы решили попробовать новое для себя направление индивидуального жилищного строительства. Это перспективный рынок, который позволит нам реализовать наш опыт в проектировании и возведении домов, а также дополнительно загрузить производство», — рассказал генеральный директор «ЛСР. Строительство – Урал» Евгений Буженинов.

Проект коттеджа, построенный компанией, включает в себя четыре спальни, кухню-гостиную, помещение для котельной и раздельный санузел, а также необходимые инженерные коммуникации, включая вентиляцию и водоснабжение.

Цена за один кв. м такого дома без учета сборки и отделочных материалов составит от 14,5 тыс. руб. за кв. м.

В компании отметили, что все стены и плиты перекрытий изготавливаются на заводе ЖБИ. Фасад в быстровозводимом коттедже устраивается по бесшовной технологии: на собранную коробку дома монтируется утеплитель, который перекрывает стыки панелей снаружи.

«Стоимость сборки коробки коттеджа из железобетонных изделий в среднем на треть меньше монтажа коробки кирпичного дома той же площади. Монтаж можно производить при любых погодных условиях. Кроме того, у коттеджа из железобетонных изделий будет высокая пожаробезопасность: плиты и утеплитель сделаны из негорючих материалов. А отсутствие усадки дома позволит заняться внутренней отделкой без потери времени», — добавили в компании.

Мария Игнатова