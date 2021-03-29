Мормоны через суд просят мэрию Новосибирска снять ограничения на строительство «храма»

Религиозная ассоциация церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России (мормоны) обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с иском к департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Мормоны просят суд признать незаконным утверждение градостроительного плана принадлежащего им земельного участка на пересечении улиц Писарева и Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска. Организация также просит оформить новый план, который бы не содержал сведения о включении участка в зону озеленения и другие указания, ограничивающие возможность строительства. Суд назначил рассмотрение иска на 15 апреля.

Представитель религиозной организации Сергей Антаманов пояснил “Ъ”, что на участке площадью 2,1 тыс. кв. м, которым мормоны владеют с 2014 года, запланировано строительство «объекта общественно-административного назначения», который, по его словам, «не является храмом в общепринятом в России значении и не является храмом в контексте вероучения церкви Иисуса Христа святых последних дней». Вместе с тем в здании будут располагаться помещения для нужд организации, включая кабинеты и «многофункциональные залы для мероприятий».

Господин Антаманов также сообщил, что его организация впервые обратилась в мэрию за градостроительным планом участка шесть лет назад и с того момента неоднократно получала отказы: «Администрацией города были внесены изменения в правила землепользования и застройки, направленные на недопущение строительства каких-либо объектов на этом земельном участке. В связи с этим мы были вынуждены обращаться в суды разных инстанций».

Покупка участка мормонами семь лет назад вызвала протесты общественников, пикеты против строительства «храма мормонов» проводила «Молодая гвардия "Единой России"». Мэр Анатолий Локоть сообщал журналистам, что речь идет о строительстве храма: «Мэрия не продавала землю (под его строительство.— “Ъ”). Они перекупили участок земли, находившийся в частной собственности, и намерены там построить храм. Законодательство РФ это позволяет делать. Как быть в этой ситуации? Ситуация нерядовая и мы с ней разбираемся»,— сказал Анатолий Локоть в феврале 2015 года (цитата по «Новосибирским новостям»).

По данным самой организации, Религиозная ассоциация церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России по конфессиональной принадлежности относится к всемирной Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, насчитывающей около 17 млн верующих в 180 странах мира. Церковь имеет в составе 49 местных религиозных организаций, в том числе в Новосибирске, где проживает около 700 прихожан. По всей России число верующих превышает 25 тыс. человек.

Дарья Решетникова, Новосибирск