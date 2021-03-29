В Петербурге ожидается ввод 77 тыс. кв. м торговой недвижимости

В текущем году тынок торговой недвижимости Петербурга пополнится на 77,6 тыс. кв. м торговых площадей, почти на 25% меньше, чем за 2020 год. Об этом сообщают аналитики Knight Frank St Petersburg.

Как пояснил руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игорь Кокарев, рынок в данном сегменте насыщен, поэтому выход каждого нового проекта должен быть тщательно проработан. Кроме того, много торговых объектов в Петербурге были построены достаточно давно и нуждаются в реконцепции. «Если объект уже не в полной мере соответствует реалиям рынка и не вкладывается в свое развитие, то этим он создает рыночную возможность для появления конкурента, который оттянет на себя потоки посетителей»,— считает эксперт.

Напомним, что по итогам 2020 года рынок качественной торговой недвижимости Петербурга пополнился тремя торговыми центрами совокупной площадью 127 тыс. кв. м. Данный показатель для рынка является рекордным за последние семь лет.