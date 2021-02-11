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Рынок торговой недвижимости Петербурга в 2020 году показал рекордный прирост

За прошлый год рынок качественной торговой недвижимости Петербурга пополнился тремя торговыми центрами совокупной площадью 127 тыс. кв. м. Данный показатель для рынка является рекордным за последние семь лет.

Как сообщили в международной консалтинговой компании Colliers, в городе открылись комплекс «Кубатура» (GLA 110 тыс. кв. м), третья очередь Outlet Village Пулково (GLA 5 тыс. кв. м), центр Green Park (GLA 12 тыс. кв. м).

По мнению экспертов, ситуация на рынке на фоне пандемии еще более подчеркнули необходимость реконцепции торговых центров. 68% петербургских классических торговых центров были построены более 10 лет назад и не обновлялись.

В текущем году в городе ожидается ввод четырех торговых центров общей площадью 42.5 тыс. кв. м. Среди них ТРК «Спутник» в Невском районе, новая очередь ТРК «Заневский Каскад» в Красногвардейском районе, 2-я очередь Fashion House Outlet и ТК «Солнечный город» в Красносельском районе.

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