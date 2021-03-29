Конструкторы УВЗ разработали проект вагона-платформы для перевозки контейнеров

Уральское конструкторское бюро вагоностроения (УКБВ) концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») разработало проект инновационного вагона-платформы для перевозки контейнеров, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Вагон-платформа предназначен для перевозки контейнеров массой брутто до 36 тонн и контейнер-цистерн, в том числе с опасными грузами. Фитинговые упоры, примененные в новом изделии, обеспечивают защиту порожних контейнеров от сдувания при воздействии шквалистого ветра. В конструкции вагона используется тележка модели 18-555 с увеличенными межремонтными интервалами.

Опытный образец нового изделия успешно прошел комплекс предварительных и приемочных испытаний в испытательном центре УКБВ, включающий полный цикл статических и ударных испытаний, а также дополнительную проверку на ветровые нагрузки. В данный момент заявка на защиту разработанной конструкции проходит проверку в Роспатенте. «Теперь предстоит согласовать с РЖД технические условия эксплуатации и ремонта вагона-платформы, а также получить сертификат соответствия»,— уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что УВЗ планирует перевести до 50% мощностей по производству вагонов на выпуск платформ для конвейерных перевозок.

Ирина Пичурина