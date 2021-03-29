Благоустройство проспекта Революции в Воронеже потребует 527 млн рублей

Мэрия Воронежа объявила аукцион на право благоустройства проспекта Революции, следует из документации. Начальная цена контракта составляет 526,6 млн руб. Работы затронут участок улицы от кинотеатра «Пролетарий» до Петровского сквера. Общая площадь составит 6,7 га.

Победитель должен будет до 30 декабря 2021 благоустроить нечетную сторону проспекта: снести линейные объекты, демонтировать инженерные сети и проложить новые, установить малые архитектурные формы, сделать озеленение и наладить систему полива. С 1 апреля 2022-го по 1 ноября 2023-го необходимо провести аналогичные работы на четной стороне.

Заявки на торги принимаются до 12 апреля. Аукцион состоится 14 апреля. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 157,9 млн руб.

Александр Прытков