Изобретения ученых НГТУ им. Р.Е. Алексеева удостоены медалей Международного салона «Архимед»

Завершил работу XXIV Московский международный Cалон изобретений и инновационных технологий «Архимед», который проходил в московском конгрессно-выставочном комплексе «Космос» с 23 по 26 марта 2021 года. Его участниками ежегодно становятся представители предприятий промышленности, организаций науки, вузов, творческой молодежи и изобретателей из России и зарубежных стран. Салон предоставляет возможность продемонстрировать свои разработки, а также найти надежных партнеров и потенциальных инвесторов для дальнейшего инновационного развития.

Нижегородский государственный технический университет, который на протяжении многих лет является участником Международного салона «Архимед», в этом году представил на суд Международного жюри девять проектов. Шесть из них отмечены медалями салона «Архимед-2021».

Золотых медалей удостоены проекты ученых НГТУ им. Р.Е. Алексеева:

1. «Универсальное модульное вольтодобавочное устройство для распределительных сетей среднего напряжения»

(патент № 2710886)

Авторы: Асабин Анатолий Александрович, Соснина Елена Николаевна, Кралин Алексей Александрович, Крюков Евгений Валерьевич;

2. «Система управления ресурсами предприятия»

(свидетельство № 2020665425)

Авторы: Кузьмичев Сергей Дмитриевич, Крюченков Артем Сергеевич, Соловьев Сергей Анатольевич, Мерзляков Игорь Николаевич, Филинских Александр Дмитриевич, Глумова Екатерина Сергеевна.

Серебряными медалями Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» отмечены следующие проекты ученых НГТУ им. Р.Е. Алексеева:

1. «Способ определения деформируемости эритроцитов»

(патент № 2719221)

Авторы: Левин Григорий Яковлевич, Шагалова Полина Анатольевна, Соколова Элеонора Станиславовна, Соснина Лариса Николаевна;

2. «Плавучая волновая электростанция»

(патент № RU 2703877)

Авторы: Куркин Андрей Александрович, Маляров Дмитрий Андреевич, Плехов Александр Сергеевич, Дарьенков Андрей Борисович;

3. «Дистанционирующая и перемешивающая решетка тепловыделяющей сборки ядерного реактора»

(патент №2715387)

Авторы: Хробостов Александр Евгеньевич, Дмитриев Сергей Михайлович, Сорокин Владислав Дмитриевич, Герасимов Антон Владимирович, Доронков Денис Владимирович, Рубцова Екатерина Васильевна, Живодеров Андрей Павлович, Рязанов Антон Владимирович, Легчанов Максим Александрович;

4. «Магнитогидродинамический фильтр»

(патент № 197879)

Авторы: Дмитриев С.М., Треушников М.В., Соборнов А.Е., Рязапов Р.Р., Мамаев А.В., Котин А.В.

Участие Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева в международном Cалоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» отмечено также дипломами и благодарностью оргкомитета.

Напомним, организаторами салона «Архимед» выступают: Департамент науки и промышленной политики города Москвы, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Российская академия наук. Целью проведения салона «Архимед» является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка, новых продуктов и услуг.