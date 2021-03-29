Смерть певицы связали с алкоголем

Как стало известно “Ъ”, главный судмедэксперт Москвы и один из руководителей центра психиатрии и наркологии имени Сербского фактически поставили точку в скандальной истории о трагической гибели летом прошлого года певицы Валентины Легкоступовой. Они подписали результаты комплексной экспертизы о причинах ее смерти, которая, согласно их выводам, наступила от «полиорганной недостаточности», вызванной хроническими заболеваниями на фоне «многолетнего злоупотребления алкоголем», и травмы головы. Признаков насилия или ошибочных действий врачей специалисты не нашли, а потому устанавливать виновных в смерти предложили Следственному комитету России (СКР). Поскольку следователи и ранее не видели криминала в кончине звезды 90-х, считая ее жертвой несчастного случая, то, скорее всего, на днях будет вынесено окончательное решение об отказе возбудить уголовное дело. Между тем настаивавшая на обратном дочь певицы Анэтта Бриль, через СМИ обвинявшая в причастности к ее смерти последнего мужа Юрия Фирсова, сама может стать обвиняемой в хищении у вдовца его документов.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, следователи управления СКР по Юго-Восточному (ЮВАО) округу Москвы, уже более полугода ведущие доследственную проверку обстоятельств смерти Валентины Легкоступовой, готовятся вынести шестое по счету «отказное» постановление о возбуждении уголовного дела. Вполне возможно, оно станет последним и окончательным, так как основано на результатах завершенной на днях комплексной экспертизы о причинах трагической гибели в августе прошлого года звезды хита «Ягода-малина». Экспертиза подписана главным внештатным судмедэкспертом департамента здравоохранения Москвы, начальником бюро столичной судмедэкспертизы доктором медицинских наук Сергеем Шигеевым и директором Национального научного центра наркологии — филиала ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава России доктором медицинских наук Татьяной Клименко.

Сам документ, по данным “Ъ”, насчитывает более 60 листов и подробнейшим образом расписывает все детали госпитализации 6 августа прошлого года 54-летней певицы и ее лечения.

Напомним, что госпожу Легкоступову из квартиры на Саратовской улице доставила ее дочь Анэтта Бриль в Московский научно-практический центр наркологии на Люблинской улице. Врачи тогда поставили госпоже Легкоступовой диагноз «психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением алкоголя» и стали выводить ее из продолжавшегося порядка 10 дней запоя. Вместе с оформленной под вымышленной фамилией, дабы не давать почву прессе, женщиной в больницу был доставлен и ее третий муж — известный яхтсмен Юрий Фирсов, с которым она прожила в браке всего около месяца. Через сутки состояние Валентины Легкоступовой резко ухудшилось, и она впала в кому. Ее перевели в реанимацию 13-й горбольницы, диагностировали развивающуюся гематому головного мозга.

Несмотря на усилия врачей, проведших срочную операцию, спасти певицу не удалось. Выяснилось, что отек мозга начался из-за травмы головы. Появились предположения, что ее мог избить супруг. Однако господин Фирсов пояснил, что жена ударилась головой, поскользнувшись в ванной в нетрезвом виде. При этом изначально она чувствовала себя удовлетворительно, в том числе находясь в наркологической клинике. Женщина была в сознании и разговаривала с окружающими, жаловалась на головную боль, но ни о каких конфликтах или избиениях не сообщала. Врачи называют подобное относительно нормальное состояние пациента после травмы головы «светлым промежутком», при котором клинические проявления кровоизлияния в мозг сказываются только через несколько часов или даже суток.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, судмедэксперты согласились с такой версией гибели Валентины Легкоступовой, так как не нашли следов насилия. Однако из-за огромного общественного резонанса, вызванного в том числе неоднократными выступлениями на телевидении Анэтты Бриль, открыто говорившей о криминальном характере смерти звезды, была назначена еще одна экспертиза. Перед ней стояла задача не только установить причины смерти звезды 90-х, но и оценить действия врачей при попытках ее спасти. Не исключено, что последнее было связано с обнаруженным при вскрытии сломанным ребром певицы. Судя по всему, его повредили медики при искусственном массаже сердца после его остановки в реанимации. Один раз врачам удалось вернуть Валентину Легкоступову к жизни, но вторая остановка, несмотря на полчаса реанимационных мероприятий, оказалась фатальной.

Между тем, по данным источников “Ъ”, делая выводы о причинах смерти певицы, Сергей Шигеев и Татьяна Клименко назвали первой и основной полиорганную недостаточность — церебральную, печеночную, почечную и сердечно-сосудистую, которая «явилась осложнением имеющихся у нее хронических заболеваний на фоне хронической алкогольной интоксикации» и острой субдуральной гематомы головного мозга.

Они отметили, что «синдром зависимости от алкоголя средней степени» проявился у госпожи Легкоступовой не только в виде психических расстройств, но и проблемами с сердцем, гепатитом, атеросклерозом артерий и сосудов головного мозга, сахарного диабета второго типа, повышенного артериального давления и т. д.

Эксперты особо отметили, что гематома головного мозга у погибшей имела «смешанный механизм образования». То есть она могла образоваться как из-за патологических изменений сосудов мозга и их «прочностных свойств» из-за длительного приема алкоголя, так и травмы, причем последняя, как подчеркнули специалисты, могла быть весьма незначительной, и «не всегда бывает даже замечена лицом». При этом «дефектов оказания» медпомощи в обеих больницах, где находилась Валентина Легкоступова, комиссия не нашла.

В результате эксперты решили, что установление виновных в смерти певицы и степени их ответственности выходит за пределы их компетенции и «решается следственным путем».

Между тем если вопрос о причинах гибели можно считать практически закрытым, то сам разразившийся скандал еще далеко не завершен.

По данным “Ъ”, на днях господин Фирсов написал заявление в УМВД по ЮВАО, требуя привлечь к уголовной ответственности Анэтту Бриль за похищение у него документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

Некоторое время назад он вступил в права наследования имущества покойной жены. Так как завещания не было, то наследство разделили на четыре части между ним, сыном Валентины Легкоступовой Матвеем, Анэттой Бриль и матерью певицы. Речь, по некоторой информации, идет о квартире в Москве, доме в Павловом Посаде и автомобиле Mini Cooper. При этом в квартире мужчина якобы обнаружил пропажу портфеля «черно-зеленого цвета квадратной формы» с документами — дипломами, военным билетом, техпаспортом на транспорт и т. д. Так как, по словам господина Фирсова, ключи от помещения были только якобы у Анэтты Бриль, а некоторые из пропавших документов медицинского характера она продемонстрировала в эфире на телевидении, то похитителем он посчитал именно ее.

В окружении яхтсмена утверждают, что девушка якобы получает по договору за участие в ток-шоу, посвященных матери, гонорары порядка 500 тыс. руб. за появление.

Сама госпожа Бриль заявила “Ъ”, что считает обвинения в свой адрес «бредом», и уже дала соответствующие объяснения в полиции. «Это было бы смешно, если б не было так грустно, поскольку мы потеряли маму»,— сказала дочь Валентины Легкоступовой, отметив, что, по ее мнению, и полиция, и СКР работают очень хорошо и разберутся во всем. Ее адвокат Сергей Жорин уточнил, что его и госпожу Бриль «никто не знакомил с постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела» по факту смерти певицы, которые потом отменялись. «Мы ожидаем очередного процессуального решения, которое, скорее всего, будет промежуточно-окончательным»,— заявил он, подчеркнув, что только после этого сможет сказать, довольны ли он и его доверитель тем, насколько качественно проведена доследственная проверка.

Адвокат Юрия Фирсова Евгений Бобков, в свою очередь, заявил, что также надеется: правоохранительные органы «в ближайшее время расставят все точки над i», и имя его клиента «наконец перестанут полоскать каждый дни в СМИ, смакуя подробности личной жизни». Отдельно он сказал, что его клиент обдумывает возможность подачи исков за озвученные на всю страну подозрения в его адрес.

Сергей Сергеев