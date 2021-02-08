07 февраля, воскресенье
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Следствие не видит криминала в гибели Валентины Легкоступовой, но и проверку по факту ее смерти завершить никак не может

Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ   |  купить фото

Смерть Валентины Легкоступовой обрастает проверками

Итоги будут подведены после завершения очередной экспертизы

Как стало известно “Ъ”, столичное ГСУ СКР продолжает доследственную проверку обстоятельств гибели певицы Валентины Легкоступовой. Напомним, прошлым летом она была экстренно госпитализирована, врачи диагностировали у госпожи Легкоступовой гематому головного мозга, которая и была названа основной причиной смерти. Эксперты тогда не нашли признаков насильственной смерти, а следователи уже пять раз отказывали в возбуждении уголовного дела, считая, что травма головы была получена певицей при падении в ванной в состоянии алкогольного опьянения. Однако теперь СКР решил проверить действия врачей, лечивших госпожу Легкоступову.


По данным источников “Ъ” в силовых структурах, следователи ГСУ СКР по Москве продолжили проверку обстоятельств смерти Валентины Легкоступовой, несмотря на то что ранее вынесли уже пять постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту. Это связано с тем, что прежние решения руководством следственных органов признавались «неполными»: в каких-то случаях не хватало результатов экспертиз, в каких-то находились другие недочеты. Кроме того, было очевидно, что следователи вынуждены считаться и с большим общественным резонансом, который вызвала гибель исполнительницы ставшей всенародным хитом «Ягоды малины». Несомненно, сыграли свою роль и заявления в правоохранительные органы 30-летней дочери госпожи Валентины Легкоступовой от первого брака Анэтты Бриль, которая уверена, то смерть ее матери не являлась несчастным случаем.

Между тем пока, по данным источников “Ъ”, версия о насильственной смерти певицы пока подтверждений так и не нашла. Тем не менее окончательные результаты будут подведены после завершения экспертизы, которая оценит действия врачей, боровшихся за жизнь госпожи Легкоступовой.

На данный момент, по словам близких к следствию источников “Ъ”, в материалах проверки говорится, что Валентина Легкоступова была госпитализирована «самотеком» 6 августа прошлого года. Посетившая ее в тот день Анэтта Бриль утверждала, что ее мать и муж последней Юрий Фирсов, за которого певица вышла месяцем ранее, якобы находились в состоянии алкогольного опьянения. Госпожа Бриль отвезла супругов в Московский научно-практический центр (МНПЦ) наркологии на Люблинской улице. Согласно предварительным данным, врачи тогда поставили госпоже Легкоступовой диагноз «психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением алкоголя».

Причем в медицинских документах было записано, что отмечается «хроническая алкогольная интоксикация», больная злоупотребляет спиртным много лет, уже второй раз поступает на лечение в МНПЦ, а данный запой длится около двух недель.

При этом сама Валентина Легкоступова на состояние здоровья жалоб поначалу не высказывала, но позже посетовала на головные боли. Вечером 7 августа певица впала в кому. Ее доставили в реанимационное отделение 13-й горбольницы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ). По настоянию не желавших огласки родственников госпитализировали госпожу Легкоступову под фамилией Левченко.

По результатам обследования певице был поставлен крайне неприятный диагноз — у нее развивалась острая субдуральная гематома головного мозга. Как поясняют специалисты, при ЗЧМТ нарастание отека часто идет поэтапно и поначалу возможен «светлый промежуток», который длится от нескольких часов до нескольких суток: тогда больной может ходить, говорить и т. д., однако затем его состояние, как и в случае с певицей, резко ухудшается. Через несколько дней у Валентины Легкоступовой остановилось сердце, но врачи смогли вывести ее из состояние клинической смерти и срочно прооперировали, удалив отек мозга. Впрочем, и это не помогло: днем 14 августа певица скончалась.

Экспертиза подтвердила предварительные выводы врачей о смерти из-за травмы головного мозга. Также было отмечено, что на теле имелись несколько кровоподтеков, полученных примерно в то же время, что и травма головы,— накануне госпитализации в МНПЦ. Впрочем, ответить однозначно, были они получены в результате падения с высоты собственного роста или же кто-то нанес их неким тупым предметом, эксперты не смогли. Юрий Фирсов утверждал, что жена поскользнулась и упала в ванной.

Учитывая, что сама госпожа Легкоступова до впадения в кому никаких претензий в адрес супруга не высказывала, следователи пришли к выводу, что имел место бытовой несчастный случай.

Однако Анэтту Бриль это объяснение не устроило, хотя, отметим, прямых обвинений в чей-либо адрес она не выдвигала.

«В СМИ уже почти полгода полощут и изучают под микроскопом личную жизнь моего доверителя, не обращая внимания на данные экспертизы и другие установленные факты»,— заявил “Ъ” адвокат Юрия Фирсова Евгений Бобков. По его словам, если бы у сотрудников СКР имелись «хоть какие-то доказательства виновности Фирсова, то он уже давно сидел бы в СИЗО». Как считает господин Бобков, его клиент страдает исключительно из-за прежней известности и популярности его жены и вызвавшей большой резонанс трагической гибели.

Окончательное решение по этому делу будет вынесено после оценки своевременности действий врачей клиник, в которых находилась перед смертью Валентина Легкоступова. По некоторым данным, медики так старались в течение получаса вернуть больную к жизни после остановки сердца, что у нее оказалось сломано одно ребро. Это обстоятельство также предстоит оценить экспертам.

Сергей Сергеев


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя