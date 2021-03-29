Мэрия Уфы отклонила проект планировки «Олимпик парка»

Глава администрации Уфы Сергей Греков отклонил и отправил на доработку проект планировки территории площадью 65 га, которая ограничена улицей Менделеева, лесопарком восточного склона реки Уфы, рекой и горнолыжным комплексом «Ак Йорт», разработанный по заказу компании «Олимпик парк» предпринимателя Ильдара Хуснутдинова муниципальным «Архитектурно-планировочным бюро». Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте администрации Уфы. Причины, по которым проект был отклонен, в документе не указаны. В течение шести месяцев «Олимпик парку» следует направить в главархитектуру Уфы доработанный и согласованный проект планировки территории.

Как ранее писал "Ъ-Уфа", «Олимпик парк» разработал проект планировки квартала на основании постановления предыдущего главы администрации Уфы Ульфата Мустафина, которое было подписано в декабре 2019 года. У Ильдара Хуснутдинова на территории квартала есть ряд объектов, в том числе ГЛЦ «Олимпик парк», ресторанный комплекс «Новое Лидо», гостиница Lido hotel. Здесь же расположено здание спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и многоэтажная парковка.

Летом 2020 года проект планировки территории был вынесен на общественные обсуждения. Документ предполагал сохранение имеющихся объектов, строительство нового пятиэтажного здания физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 4,18 тыс. кв. м, административно-бытового двухэтажного здания площадью 679 кв. м. для организации отдыха на нижней части склона, надземного перехода через улицу Менделеева, а кроме того, трех магистральных улиц городского значения, в том числе двух — вдоль реки.

Против утверждения проекта выступило республиканское отделение Федерации сноуборда России. Оно направило в арбитражный суд Башкирии заявление к горсовету, в котором просило признать недействительными результаты проведенных я общественных обсуждений. Суд отказал в принятии иска.

Олег Вахитов