IT-стартап приобрел завод холодильников Linnafrost в Выборге

IT-стартап Briskly стала новым владельцем завода холодильной техники Linnafrost в Выборге. Компания планирует наладить на нем выпуск «умных холодильников».

О сделке пишет «РБК Петербург». Briskly стала единственным претендентом на торгах, организованных банком «Траст». В сделку вошли 100% доля в УК ООО «Выборгский завод холодильной техники» и также 100% доля в УК ООО «Торговый дом Линнафрост». Комментируя сделку, представители Briskly пояснили, что компания намерена развивать производство «умных холодильников» (микромаркетов) на основе модулей собственной разработки. Кроме них на заводе будет производиться и другое оборудование, а также дооснащаться кофемашины.

Как заявил генеральный директор Briskly Глеб Харитонов, техническая база завода находится «в хорошем состоянии», а текущие мощности позволяют производить до 150 холодильников в сутки. Он добавил, что компания планирует вложить в модернизацию и развитие завода 100 млн рублей в течение года.

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