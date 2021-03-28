Старейший аквапарк Петербурга выкупил московский застройщик

Дочерняя компания ГК «ПИК» приобрела в собственность первый аквапарк Санкт-Петербурга «Вотервиль» на Васильевском острове. На его месте может появиться апарт-отель.

Об этом сообщил «РБК Петербург». Совладельцем «Вотервиля» стало ООО «Пик-Инвестпроект», купив 50% акций владельца аквапарка «Аквапарк билдинг». Остальные 50% долей в настоящий момент поровну разделены между Андреем Недбаевым и ООО «День и ночь», говорят данные системы СПАРК. В Госстройнадзоре, комментируя сделку, сообщили, что «Аквапарк Билдинг» ранее обращалась в ведомство за разрешением на строительство гостиницы от 5 до 13 этажей общей площадью около 56 тыс. кв. метров на месте аквапарка.

Пресс-служба ГК «ПИК» на момент публикации новости не комментировали дальнейшие планы на «Вотервиль» и его территорию.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что выкупленный ГК «ПИК» «проблемный» жилищный комплекс «Землянино» Госстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию.