«Справедливая Россия — За Правду» опровергла слухи о планах Захара Прилепина выдвигаться в Госдуму от Ростовской области

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин не будет баллотироваться Госдуму РФ по одномандатным округам в Ростовской области. Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За Правду».

«Захар Прилепин будет баллотироваться по федеральным спискам», — отметили в пресс-службе. Ранее в СМИ сообщалось о планах господина Прилепина баллотироваться в Госдуму по Таганрогскому или Шахтинскому одномандатному округу.

До февраля 2021 года Захар Прилепин являлся председателем партии за Правду. В феврале произошло объединение партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» в новую левопатриотическую партию «Справедливая Россия — За правду». При этом «За правду» и «Патриоты» самоликвидировались, а их члены вошли в СР. Объединенная партия рассчитывает занять второе место на предстоящих в сентябре этого года выборах в Госдуму.

Наталья Шинкарева