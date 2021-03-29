Российский игровой рынок в 2020 году вырос на 35%

Объем российского игрового рынка в 2020 году вырос на 35% и составил 163,4 млрд руб., говорится в исследовании My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group).

Быстрее всего вырос мобильный сегмент рынка — на 39%, до 67,1 млрд руб. Крупнейшим сегментом остаются компьютерные игры, пользователи потратили в них на 34% больше денег, 81,9 млрд руб. Сегмент консольных игр вырос на 20%, до 14,4 млрд руб., хотя в 2019 году показывал сокращение на 12% год к году.

По последним оценкам аналитического агентства Newzoo, мировой игровой рынок в 2020 году составил $189,3 млрд против $148,8 млрд в 2019 году.

Дмитрий Шестоперов