В Екатеринбурге начал работу онлайн-ритейлер «Самокат»

Онлайн-ритейлер «Самокат» начал работу в Екатеринбурге. Как рассказали представители сервиса на презентации, курьеры будут доставлять товары пешком и на автомобилях за 15-30 минут. В ассортименте магазина около 2,5 тыс. товаров повседневного спроса.

Товары будут доставлять со складов — «дарксторов», которые открывают в разных районах города на расстояние 1,5-2 км друг от друга. По словам сооснователя «Самоката» Вячеслава Бочарова, в Екатеринбурге на сегодняшний день работает 20 «дарксторов», до конца апреля их количество планируют увеличить до 30-40.

Как рассказал господин Бочаров, средний чек в онлайн-ритейлере сопоставим с чеком в «магазине у дома» и составляет около 500 руб. Деньги за доставку сервис не берет и стартует без фиксированной суммы минимального чека, но в будущем в определенные часы она может появиться.

Первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин отметил, что компания уже создала 600 рабочих мест в Екатеринбурге, до конца года планирурется, что их количество увеличится до тысячи. Компания входит в экосистему Сбера.

Компания начала свою работу в Санкт-Петербурге и сейчас представлена в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Самаре. Вячеслав Бочаров отмечает, что после запуска ритейлера в Екатеринбурге они планируют и дальше развиваться на Урале.

Мария Игнатова