Филиал МГУ в Сарове откроется 1 сентября

С 1 сентября в новом филиале МГУ имени Ломоносова в Сарове (Нижегородская область) начнется обучение по пяти магистерским программам. Об этом сообщил ректор университета Виктор Садовничий на Дне открытых дверей.

«В этом году в жизни Московского государственного университета имени Ломоносова произойдет большое событие. 1 сентября 2021 года распахнет свои двери новый филиал МГУ в городе Сарове. В 10 км от города в реконструированных и новых учебных корпусах на экологически привлекательной территории организуются магистерские программы по направлениям, связанным с фундаментальной и прикладной математикой и информатикой, физикой»,— рассказал Виктор Садовничий (цитата по ТАСС).

Обучение начнется по следующим программам: вычислительные методы и методика моделирования; суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных; теоретическая физика; экспериментальные электромагнитные поля, релятивистская плазма, аттосекундная физика; лазерная нелинейная оптика и фотоника.

Как ранее сообщалось, госкорпорация «Росатом» намерена создать в Сарове Национальный центр физики и математики на базе Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ). Проект планируется реализовать при прямом взаимодействии с РАН, Курчатовским институтом, МГУ и правительством России.

Анастасия Еремина