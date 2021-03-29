Аэропорт Стригино перешел на летнее расписание Рейсы предусмотрены более чем по 30 направлениям

Международный аэропорт Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов») с 28 марта перешел на весенне-летнее расписание. Перелеты будут выполнять 16 авиакомпаний более чем по 30 направлениям, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В основном из Стригино будут выполняться внутренние перелеты — в Москву, Санкт-Петербург и другие города России, в том числе Екатеринбург, Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Пермь, Самару, Астрахань, Волгоград, Анапу, Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Геленджик, Новый Уренгой, Норильск, Мурманск, Калининград и Белгород.

Международные рейсы будут выполняться в Анталью, Бишкек, Дубай, Ереван, Ош и Стамбул.

«Несмотря на то, что полеты по некоторым направлениям уже осуществляются, фактическое выполнение рейсов будет зависеть от эпидемиологической обстановки и соответствующих решений правительства РФ»,— сообщили в пресс-службе Стригино.

Анастасия Еремина