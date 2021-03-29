Соратница Ильи Лисняка покидает ЛДПР

Гендиректор медиаагентства «КУЛИЧ» Ирина Форсюк покинула ЛДПР. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

В частности, она объяснила свое решение несогласием с некоторыми идеями лидера партии Владимира Жириновского. Госпожа Форсюк также пишет о том, что в реготделении ЛДПР «установилась крайне неблагоприятная атмосфера», а «партийное обновление», «ставка на молодежь» и прочие многообещающие лозунги за пять лет так и остались лишь красивыми словами». «Ассоциироваться с командой регионального отделения ЛДПР нет никакого желания, пойду в свободное политическое плавание, бороздить просторы личных независимых инициатив»,— резюмировала Ирина Форсюк.

Координатор реготделения ЛДПР Олег Постников отказался прокомментировать ситуацию.

Ирина Форсюк считается членом команды депутата Пермской думы от ЛДПР Ильи Лисняка. Господин Лисняк был избран депутатом от ЛДПР в 2016 году, но на прошлой неделе написал заявление о выходе из партии.