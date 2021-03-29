Избирком предпочел прошлое настоящему

Кандидату от партии «Родина» Валерию Лазаренко отказали в регистрации на довыборах в смоленскую облдуму из-за недостаточного количества подписей в его поддержку. Однако для определения числа необходимых автографов, как выяснилось, избирком пользовался данными 2012 года, когда была утверждена нынешняя схема одномандатных округов, а с тех пор количество избирателей в округе заметно уменьшилось. В облизбиркоме согласны с нижестоящей комиссией, но эксперт уверен, что у кандидата есть все основания для оспаривания отказа, так как избирком был обязан использовать более актуальные сведения.

Для регистрации на довыборах в смоленскую облдуму по одномандатному округу №16, которые пройдут в мае, выдвиженцу «Родины», бывшему вице-мэру Смоленска Валерию Лазаренко нужно было собрать подписи 3% от общего числа зарегистрированных в округе избирателей. На минувшей неделе господин Лазаренко сдал в избирком свыше 1000 автографов. Но ТИК Демидовского района признал достоверными лишь 946 из них и отказал кандидату в регистрации, указав, что для этого требовалось не менее 987 действительных подписей.

Именно такое число необходимых для регистрации подписей указано в постановлениях Демидовского ТИК от 9 июня 2018 года (основные выборы в облдуму) и 16 февраля 2021 года (довыборы). «Но когда мы стали пересчитывать количество избирателей, мы поняли, что ТИК пользуется некорректными цифрами»,— заявила “Ъ” уполномоченный представитель «Родины» в Смоленской области Ольга Власенкова. «Количество зарегистрированных избирателей в округе №16 — 28 766 человек, и 3% высчитать легко: это 863 подписи,— пояснил “Ъ” глава смоленской "Родины" Эдуард Качановский.— Наш кандидат предоставил в ТИК почти тысячу подписей в свою поддержку, из которых 946 подписей избирком признал достоверными. Но в итоге отказал Лазаренко в регистрации, сославшись на постановление смоленской облдумы восьмилетней давности».

Речь идет о постановлении регионального парламента от декабря 2012 года, которым была утверждена схема одномандатных округов на выборах в облдуму. В этом документе для каждого округа указано количество избирателей (в округе №16 — 32 882 человек), от которого высчитываются 3%, а сама схема утверждена сроком на десять лет, подчеркнула глава избиркома Смоленской области Олеся Жукова в ответ на запрос “Ъ”. «Изменение схемы одномандатных округов возможно только в случае отклонения численности избирателей от средней нормы представительства избирателей в округе более чем на 20%»,— говорится в документе. Правда, в ответе госпожи Жуковой датой издания этого постановления значится «21 декабря 20212 года».

По мнению Ольги Власенковой, позиция облизбиркома в отношении числа подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, «неверна из-за неправильного толкования закона». «Действительно, схема одномандатных округов составляется на десять лет. Но ведь количество избирателей постоянно меняется, и при их расчете необходимо пользоваться данными системы ГАС "Выборы", которые четко определяют количество избирателей на 1 января 2021 года. Эти данные есть в распоряжении комиссии. Просто избиркому нужно правильно считать избирателей»,— отметила представитель «Родины». По словам Эдуарда Качановского, партия намерена оспорить «незаконный отказ в регистрации» кандидата Лазаренко в суде.

Электоральный юрист Роман Смирнов считает, что кандидат может оспорить решение ТИК в вышестоящих комиссиях, поскольку территориальный избирком должен был ориентироваться на последние данные по количеству избирателей, а не на сведения 2012 года, когда эти округа были утверждены: «Данные обновляются два раза в год и поступают от муниципальных органов. Перед выборами это количество избирателей берется за основное, по нему ведутся все подсчеты, включая необходимое количество подписей. Это число, в свою очередь, указывается в постановлении о назначении выборов, и не должно быть, чтобы в документе были указаны цифры, актуальные восемь лет назад». То, что количество округов не изменилось, не означает, что не поменялось количество избирателей, в них проживающих, подчеркивает эксперт: «Для этого и обновляют данные: с 2012 года кто-то уехал или приехал, умер или родился, многие стали совершеннолетними и получили право голосовать». При этом тот факт, что количество подписей для регистрации ТИК установил на уровне 2018 года, когда проводились основные выборы, господин Смирнов считает правильным, потому что «все кандидаты должны быть в равных условиях».

Александр Асадчий, Смоленск; Кира Дюрягина