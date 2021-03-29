Игорь Краснов обратил внимание на своих заместителей

Как стало известно “Ъ”, у генпрокурора Игоря Краснова сокращено число заместителей. Если при его предшественнике Юрии Чайке штат высших руководителей ведомства был расширен так, что стал самым большим в правоохранительных органах, то господин Краснов, проведя административную реформу, сократил должности сразу трех замов, распределив их полномочия между остальными. При этом в самом ведомстве могут быть созданы новые подразделения.

Согласно указу президента Владимира Путина №139, были внесены изменения в нормативные акты, принятые в 2012–2013 годах, которыми устанавливалось количество генеральских должностей в Генпрокуратуре. Согласно ранее действовавшему документу, у надзорного ведомства должны быть один руководитель — генпрокурор в чине действительного государственного советника юстиции (соответствует генералу армии), первый заместитель, заместитель—главный военный прокурор и 12 обычных замов в чине госсоветника юстиции первого класса (генерал-полковники). Через год тогдашний генпрокурор Юрий Чайка выбил ставку еще одного заместителя, доведя их численность до рекордной среди правоохранительных органов. Например, у главы МВД Владимира Колокольцева и председателя СКР Александра Бастрыкина сейчас по шесть заместителей, включая первого.

Владимир Путин по предложению генпрокурора Игоря Краснова, назначенного на должность в январе прошлого года, сократил число замов до десяти. Следом уже сам генпрокурор издал приказ, в целях оптимизации исключив из штатного расписания три должности своих заместителей, а освободившиеся места «зачислил» в общий резерв надзорных органов.

По данным “Ъ”, сокращения удалось провести благодаря перераспределению полномочий между заместителями генпрокурора. Если раньше у него были чистые заместители по каждому федеральному округу, международно-правовому сотрудничеству и по надзору за следствием, то сейчас эти должности фактически упразднены.

Так, выходец из СКР Анатолий Разинкин, назначенный на место ушедшего на пенсию Виктора Гриня, теперь курирует не только следствие в центральных аппаратах СКР, МВД и ФТС, утверждая обвинение по законченным ими уголовным делам, но и возглавляет, например, надзор за соблюдением законов о федеральной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму, управление по надзору за оборонно-промышленным комплексом и пр.

Николай Винниченко, получивший под контроль после гибели в авиакатастрофе в 2018 году Саака Карапетяна международно-правовое сотрудничество, уже не является чистым замом по внешней политике — на нем управления, надзирающие за транспортом и таможней, а также за законностью исполнения уголовных наказаний. Игорь Ткачев стал куратором главных гражданско-судебного и уголовно-судебного управлений. В свою очередь, Андрей Кикоть руководит надзором в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а Дмитрий Демешин — в Сибирском и Дальневосточном, на которые раньше приходилось аж четыре замгенпрокурора.

По данным “Ъ”, у Игоря Краснова сократилось также количество советников и помощников. Некоторых из них он перевел на аналогичные должности в штат своих заместителей.

При этом в самом надзорном ведомстве планируется создать новые подразделения. Так, в случае если Генпрокуратуре из Минюста будет передана функция представления интересов России в Европейском суде по правам человека — с соответствующим предложением президент Путин уже согласился,— в структуре главного управления по международно-правовому сотрудничеству надзорного ведомства предполагается создать соответствующее управление. Причем выделять на него штат не потребуется — согласно предложению генпрокурора Краснова, ставками с надзорным ведомством должно поделиться министерство.

Для того чтобы данная передача функций состоялась, достаточно указа президента по Минюсту и внесения небольших изменений в закон «О прокуратуре».

Николай Сергеев