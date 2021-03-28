Автор мема про котов зарегистрирует товарный знак «Наташа, мы все уронили»

Автор мема про Наташу и котов, владелица паблика «Котизм» в социальной сети «ВКонтакте» Дарья Бородулина, решила зарегистрировать товарный знак «Наташа, мы все уронили». Соответствующая заявка появилась на сайте Федерального института промышленной собственности.

Дарья Бородулина рассказала «Открытым медиа», что подала заявку по совету юриста, после того как заметила, что компании начали использовать мем в рекламе, сувенирах и одежде. При этом за разрешением к ней они не обращались.

«Возможно, я не обратила бы внимания, если это было единожды-дважды, но мем был использован такими крупными компаниями, как МТС, Альфа-банк, "Эксмо", Whiskas (они, кстати, единственные, кто обращался за официальным согласием на использование, без роялти, согласие я дала), и еще множеством небольших компаний»,— сказала Дарья Бородулина. После регистрации она сможет использовать товарный знак для создания канцелярских принадлежностей, одежды, спортивных товаров, рекламной и образовательной деятельности и зоотоваров.

Мем про Наташу и котов появился в 2019 году в паблике «Котизм». Первоначально для него использовалась фотография девушки под одеялом, на которую смотрят два кота и требуют покормить их. Со временем для мема стали использовать фотографию с другими котами. Мем стал популярен весной 2020 года — тогда его стали использовать для шуток про обвал рубля и фондовых рынков, пандемию коронавируса и поправки к Конституции.