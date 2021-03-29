В Крыму готовятся отбивать Форос

Крымские активисты объявили о создании общественного движения против «хаотичной коммерческой застройки» региона. Сейчас они намерены бороться со строительством спортивных и гостиничных объектов в Форосе. Местные власти обещают содействовать активистам, но те заявляют о недоверии чиновникам.

Жители Южного берега Крыма и Севастополя на встрече с властями Ялты объявили о создании общественного движения «ЮБК Берег-парк. Движение за развитие». Они намерены бороться с «хаотичной коммерческой застройкой» природных территорий полуострова. «Западная часть Южного берега, 80 км от мыса Айя до Алушты, наиболее насыщена природным и культурным наследием и представляет собой единый уникальный культурный ландшафт, "ожерелье" приморских двухсотлетних субтропических парков. Другой такой территории нет не только в России, но и в мире»,— пояснили они.

Сейчас члены нового движения намерены бороться с застройкой Форосского парка.

Напомним, до присоединения Крыма к России парк вместе с советским еще санаторием «Форос» принадлежал структурам украинского олигарха Игоря Коломойского. После 2014 года крымские власти национализировали актив и спустя два года продали его на аукционе Федерации профсоюзов Республики Татарстан (ФПРТ) за 1,421 млрд руб., хотя изначально он оценивался почти в 2,6 млрд руб. Столь существенное снижение стоимости чиновники объясняли плачевным состоянием имущественного комплекса и нежеланием крупного бизнеса связываться с санкционными объектами. Позже стало известно, что ФПРТ являлась лишь оператором сделки, а фактическими покупателями санатория стали несколько крупных компаний Татарстана. В январе 2021 года на территории парка началось строительство, которое вызвало массовые протесты местных жителей. Проект «детского спортлагеря» предполагает возведение 90 объектов, включая два гостиничных корпуса, более десяти гостевых вилл, яхт-клуб, дайвинг-центр, многоуровневый паркинг, общежития, медцентр, служебную гостиницу и спорткомплекс с ледовым катком (см. подробности в номере от 2 марта).

Глава администрации Ялты Янина Павленко пообещала сотрудничать с движением. «Первого апреля администрация закончит глобальную работу по инвентаризации всех бывших при Украине скверов, парков и общественных территорий. Соберем с жителями круглый стол. Моя миссия — создать как можно больше общественных территорий и пространств для людей, защитить их не на словах, а на деле. Мы все вместе будем в этом участвовать»,— пообещала госпожа Павленко. Но члены движения заявили “Ъ”, что не верят словам чиновников: «Она предложила сотрудничество, чтобы контролировать процесс и завести его в тупик».

Протестующие указали, что общественности так и не предоставили проект застройки парка, а одну из его версий вовсе удалили с официального сайта минприроды Крыма.

Недовольны члены движения и недавней встречей с главой Крыма Сергеем Аксеновым. По их словам, он не сдержал обещание поддерживать контакт с гражданами по вопросам, связанным с Форосским парком. Результаты проверки прокуратуры, которая должна была завершиться 23 марта, тоже пока никто не видел. Представители компании-застройщика «Татинвестгражданпроект» заявили “Ъ”, что в их адрес от правоохранительных и контролирующих органов не поступало ни одного официального документа по поводу проверки законности застройки или вырубки деревьев на территории парка. В прокуратуре Крыма эту информацию не комментируют.

Тем временем «Объединение граждан по защите прав потребителей "Курортный Крым"» заявило о намерении оспорить в суде разрешение на строительство детского лагеря. Председатель организации Александр Бурдонов уверен, что оно нарушает конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду. Организация намерена добиваться обеспечения запрета строительных работ до окончательного решения суда.

Александр Дремлюгин, Симферополь