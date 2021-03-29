Держи порты шире

Мощности российских морских портов к 2035 году должны вырасти почти на 70%, до 1,9 млрд тонн в год. Такие параметры заложены в проекте новой транспортной стратегии, которую готовит Минтранс. Увеличение грузооборота ожидается примерно в той же степени, до 1,4 млрд тонн в год. Эксперты считают, что планы выглядят завышенными, причем предполагаемый уровень загрузки новых мощностей не сможет обеспечить их приемлемую окупаемость.

К 2035 году мощности морских портов РФ, согласно проекту новой транспортной стратегии, должны вырасти на 68%, до 1,9 млрд тонн в год, рассказал заместитель главы Росморречфлота Захарий Джиоев на итоговом расширенном заседании коллегии агентства 26 марта. На начало 2020 года мощности составляли 1,13 млрд тонн.

«Несмотря на высокую неопределенность экономических условий, на глобальных рынках мы это видим, в российских морских портах ожидается увеличение грузооборота с 820 млн до 1,4 млрд тонн к 2035 году. Цифры кажутся достаточно впечатляющими, но, если посмотреть в ретроспективе, такой же рост перевалки морские порты показали с 2010 года, то есть задача вполне реальная»,— уточнил чиновник. По номенклатуре предполагается рост по навалочным грузам, зерну и контейнерам, добавил он.

По итогам 2020 года из-за пандемии перевалка грузов в российских портах впервые упала на 2,3%, до 820,8 млн тонн (см. «Ъ-Онлайн» от 26 марта). Глава Росморречфлота Андрей Лаврищев пояснял, что сокращение обусловлено падением грузооборота наливных грузов, а небольшой рост перевалки сухогрузов не компенсировал падение. Согласно федеральному проекту «Морские порты» комплексного плана модернизации инфраструктуры, мощности морских портов в РФ должны достигнуть 1,3 млрд тонн к 2024 году и 1,5 млрд тонн к 2030 году.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что с учетом глобального тренда на декарбонизацию планы по достижению мощностей портов к 2035 году «выглядят сильно завышенными». Очевидно, что уже существует профицит терминальных мощностей (особенно на Балтике) в контейнерных перевозках, который позволяет в течение длительного времени обеспечивать их рост, отмечает эксперт. Действия правительства по введению пошлин на экспорт грузов АПК (зерна, масличных культур) негативно влияют на развитие экспортного потенциала и снижают интерес инвесторов к новым проектам, добавляет он. Михаил Бурмистров также обращает внимание на то, что новые терминалы, учитывая необходимость финансирования их строительства, должны иметь высокий уровень загрузки, а ожидаемое соотношение 1,4 млрд тонн перевалки при 2 млрд тонн мощностей (то есть загрузка 70%), по мнению аналитика, не позволит обеспечить необходимый уровень доходности для возврата инвестиций.

Захарий Джиоев отметил, что в новой транспортной стратегии также предполагается определить единую опорную сеть инфраструктуры как для морского, так и для внутреннего водного транспорта по аналогии с тем, как это определено для автодорог. В нее войдут 33 морских порта и около 50 тыс. км внутренних водных путей. Опорная сеть морских портов основывается на двух принципах, пояснил Захарий Джиоев,— морских портах, обеспечивающих экспортно-импортный потенциал РФ (17 объектов), и портах, обеспечивающих социально значимые функции, в том числе на тех территориях, где отсутствует автомобильная и железнодорожная инфраструктура, а также где осуществляется северный завоз (16 объектов).

Предполагается, что именно объекты опорной сети будут в первую очередь получать финансирование. В частности, отметил господин Джиоев, речь идет об улучшении характеристик уже включенных в опорную сеть около 15 тыс. км внутренних водных путей, «где есть заинтересованность и востребованность со стороны судоходных компаний».

Анастасия Веденеева