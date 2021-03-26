Речка осталась в плюсе

Несмотря на пандемию, перевозки грузов внутренним водным транспортом выросли на 0,7%, а не упали на 0,1%, как предполагалось ранее. Всего было перевезено 108,9 млн тонн, следует из данных Росморречфлота. Наибольший рост перевозок был зафиксирован по зерну, положительную динамику также показали строительные грузы, металлы, руда и лес. В то же время впервые за 20 лет перевалка грузов в морских портах упала на 2,3% до 820,8 млн тонн. В 2021 году агентство ждет прироста мощностей морских портов на 44 млн тонн.

Объем перевозок грузов на внутреннем водном транспорте в 2020 году вырос на 0,7% до 108,9 млн тонн, следует из документов, размещенных на сайте агентства к итоговому расширенному заседанию коллегии Росморречфлота и общественного совета 26 марта. Ранее, подводя предварительные итоги года в декабре, агентство предсказывало снижение на 0,1% (см. “Ъ” от 18 декабря 2020 года).

Грузооборот внутреннего водного транспорта снизился на 1,5% до 64,8 млрд тонно-километров.

Объемы перевозок грузов во внутреннем сообщении сохранились почти на уровне предыдущего года (78,6 млн тонн), по заграничным перевозкам отмечен рост на 2,7% в основном за счет перевозок зерна на экспорт, говорится в итоговом докладе.

При этом доставка грузов по отправлению в районы Крайнего Севера снизилась более чем на 4% и составила 17,6 млн тонн.

Снизились заявки на энергоресурсы (нефтепродукты и уголь) в районах Крайнего Севера, в условиях пандемии было сокращено перемещение населения, пассажирские перевозочные компании сократили или прекратили свою работу, закрылись обслуживающие предприятия (малые и индивидуальные), поясняется в документе.

По бассейнам наибольшая доля перевозок грузов из общего объема приходится на судоходные компании, зарегистрированные в Волжском (45,7%), Московском (9,5%) и Азово-Донском (8,9%) бассейнах европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке — на судоходные компании, работающие в Обском и Обь-Иртышском бассейне (9,9%), Енисейском (5,2%) и Ленском (3,7%).

Наибольший рост перевозок в 2020 году наблюдался по зерну (плюс 1,4 млн тонн), их объем достиг 8 млн тонн вследствие высокого урожая зерновых и возможности поставок как во внутреннем сообщении, так и на экспорт внутренним водным транспортом в страны Азово-Черноморского и Каспийского бассейна из хлебных областей Поволжья, Волгоградской области, Краснодарского края.

Также рост зафиксирован по строительным грузам (плюс 0,6 млн тонн), металлам (плюс 0,4 млн тонн), руде и лесу в судах (плюс 0,15 млн тонн). Сокращение объема переработки нефти, а также снижение потребности доставки нефтепродуктов внутренним водным транспортом (в докладе говорится о «неравной конкурентной среде в тарифной политике в сравнении с железнодорожным транспортом») привели к снижению перевозок нефти и нефтепродуктов на 1,16 млн тонн. Уменьшение объемов перевозок произошло и по таким видам грузов, как удобрения и уголь. Помимо уменьшения объемов перевозки отдельных видов грузов, связанных со снижением экономической активности, а также внешними факторами, основными причинами сокращения объемов перевозок грузов по-прежнему остаются транспортные ограничения в районе Городца на Волге и на Дону, отмечается в докладе.

Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом упали на 30,2% до 7,7 млн человек.

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта была включена в перечень наиболее пострадавших, напомнил глава Росморречфлота Андрей Лаврищев в рамках своего выступления на заседании.

Организациям водного транспорта была оказана помощь в размере более 3 млрд руб., уточнил он. Как следует из доклада, 320 млн руб. из бюджета получили компании «Водолет» и «ВодоходЪ» на компенсации расходов лизинга.

Грузооборот морских портов в 2020 году сократился на 2,3% до 820,8 млн тонн. Это уровень практически 2018 года, отметил господин Лаврищев и добавил, что снижение произошло впервые за последние 20 лет. Как следует из итогового доклада, объем перевалки сухих грузов вырос на 7,6%, до 404,7 млн тонн — в первую очередь за счет положительной динамики перевалки зерна (30,3%), каменного угля (7,1%), руды (47,8%). При этом сократилась перевалка на 10,4% наливных грузов до 416,1 млн тонн. Произошло сокращение перевозок сырой нефти (минус 14,9%), нефтепродуктов (минус 4,9%), что обусловлено в основном высокой волатильностью цен на нефть и общемировым снижением потребления топлива, говорится в документах.

Объем перевалки внешнеторговых грузов через порты сопредельных государств снизился более чем на 16 млн тонн и составил 29,6 млн тонн, рассказал глава Росморречфлота. При этом перевалка российской руды в портах сопредельных стран превышает 40% от общего объема перевалки руды в морских портах и довольно высокой остается доля перевалки минеральных удобрений — 34%, говорится в итоговом докладе.

Всего в 2020 году морскими российскими судоходными компаниями перевезено 24,7 млн тонн грузов (рост 6,4%), объем перевозок пассажиров морским транспортом составил 4,6 млн человек (спад почти 25%), сообщил Андрей Лаврищев.

Прирост производственных мощностей российских морских портов составил 32,67 млн тонн, говорится в документах. В 2021 году планируется рост показателя на 44,05 млн тонн за счет ввода в эксплуатацию терминалов в Высоцке, Усть-Луге, Тамани, Новороссийске и Ванино. В 2022–2023 годах реализация инвестиционных проектов в морских портах увеличит пропускную способность российских морских портов на 108 млн тонн.

Анастасия Веденеева