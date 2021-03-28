США не намерены снимать санкции против Китая, наложенные Трампом

США не готовы снимать повышенные пошлины на импортируемые товары из Китая, введенные предыдущим президентом страны Дональдом Трампом. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявила торговый представитель США Кэтрин Тай. При этом госпожа Тай подчеркнула, что американская сторона готова к переговорам с Пекином для заключения торгового соглашения.

Торговый представитель заявила, что знает о распространенной точке зрения, что введенные господином Трампом импортные пошлины в конечном итоге приводят к подорожанию этих товаров для американских граждан и бизнеса. Однако, отметила госпожа Тай, эти же пошлины защищают американские компании от нечестной конкуренции за рубежом.

Администрация Дональда Трампа ввела в свое время импортные пошлины на товары из Китая общей стоимостью $370 млрд, что соответствует примерно 75% китайского экспорта в США. В ответ Китай ввел пошлины на $110 млрд импортируемых из США товаров, то есть почти на весь свой импорт от американских производителей. В январе 2020 года США и Китай подписали первую часть торговой сделки, которая должна была позднее вылиться в подписание полноценного торгового соглашения. Однако этого при президентстве Дональда Трампа так и не произошло. Госпожа Тай заявила, что нынешняя администрация рассматривает импортные пошлины как рычаг давления на китайские власти в переговорном процессе. «А ни один переговорщик не откажется от рычагов давления, верно?» — сказала она.

Кирилл Сарханянц