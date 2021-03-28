29 марта, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

США не намерены снимать санкции против Китая, наложенные Трампом

США не готовы снимать повышенные пошлины на импортируемые товары из Китая, введенные предыдущим президентом страны Дональдом Трампом. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявила торговый представитель США Кэтрин Тай. При этом госпожа Тай подчеркнула, что американская сторона готова к переговорам с Пекином для заключения торгового соглашения.

Торговый представитель заявила, что знает о распространенной точке зрения, что введенные господином Трампом импортные пошлины в конечном итоге приводят к подорожанию этих товаров для американских граждан и бизнеса. Однако, отметила госпожа Тай, эти же пошлины защищают американские компании от нечестной конкуренции за рубежом.

Администрация Дональда Трампа ввела в свое время импортные пошлины на товары из Китая общей стоимостью $370 млрд, что соответствует примерно 75% китайского экспорта в США. В ответ Китай ввел пошлины на $110 млрд импортируемых из США товаров, то есть почти на весь свой импорт от американских производителей. В январе 2020 года США и Китай подписали первую часть торговой сделки, которая должна была позднее вылиться в подписание полноценного торгового соглашения. Однако этого при президентстве Дональда Трампа так и не произошло. Госпожа Тай заявила, что нынешняя администрация рассматривает импортные пошлины как рычаг давления на китайские власти в переговорном процессе. «А ни один переговорщик не откажется от рычагов давления, верно?» — сказала она.

Кирилл Сарханянц


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя