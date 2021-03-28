Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Краснодаре На борту рейса находились 149 пассажиров

Самолет Boeing-737, летевший из московского аэропорта Шереметьево, совершил аварийную посадку в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Краснодар.

Сигнал от экипажа рейса 1104 (авиакомпания «Аэрофлот») поступил 28 марта в 17:26. «Произошло рассогласование механизации закрылков. Объявлена аварийная посадка. К месту направлены службы экстренного реагирования», - говорится в сообщении воздушной гавани.

На борту самолета находятся 149 человек. В 18:19 самолет благополучно сел в краснодарском аэропорту. Пострадавших нет. В 18:21 был дан отбой аварийно-спасательной команде.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 25 марта 2021 года самолет, следовавший в ночь с 23 на 24 марта из Москвы в столицу Кубани, вернулся в аэропорт вылета из-за неуместной шутки пассажирки. После часа полета на сотовые телефоны Apple пришла картинка с надписью «Я с ножом». Один из пассажиров отправил ее сразу всем находящимся на борту через AirDrop — сервис передачи медиафайлов по Bluetooth.

Алексей Белянин