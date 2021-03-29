Прыжки выше головы

Российские фигуристы триумфально провели чемпионат мира в Стокгольме, завоевав шесть наград, в том числе три золотых. Свою лепту в успех внесли и представители петербургской школы: Елизавета Туктамышева выиграла серебро в женском катании, в парном катании первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третье — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

На чемпионате мира снова сказала свое веское слово знаменитый тренер Тамара Николаевна Москвина, работающая с парами. Она на протяжении всей карьеры готовила высококлассных спортсменов: достаточно назвать имена Елены Валовой и Олега Васильева, Натальи Мишкутенок и Артура Дмитриева, Елены Бережной и Антона Сихарулидзе. Все становились олимпийскими чемпионами.

В какой-то момент в карьере Москвиной случилась заминка: она слишком долго ждала результата от пары, в которой объединила Александра Смирнова и японку Юко Кавагути, помешанную на фигурном катании. Ей даже сделали российское гражданство для выступления на Олимпийских играх. Но результата так и не последовало.

И вот на чемпионате мира в Стокгольме случилось «возвращение» Москвиной. Теперь она тренирует не одна: это целая фирма имени легендарного тренера, где трудятся ее бывшие ученики, другие специалисты. Но почерк — тот же, победный. Золото в Стокгольме завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Причем довольно неожиданно. Все ждали победы от Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, выигравших чемпионат России и чемпионат Европы 2020 года. Такова была субординация, имеющая большое значение в парном катании. Но «выстрелили» другие ученики Москвиной — за счет яркого выступления в произвольной программе. Имел место даже некий конфликт — Александре Бойковой приписывают фразу, брошенную в адрес 79-летнего тренера: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира!»

Похожая ситуация сложилась во время последней Олимпиады в Пхенчхане, где за золото спорили российские одиночницы Евгения Медведева и Алина Загитова. По статусу золото должна была брать Медведева, однако высшие оценки получила более юная Загитова. С тех пор мир фигурного катания раскололся на две части: одни болели за Медведеву, другие — за Загитову. Это внесло интригу в соревнования фигуристов, подняло популярность этого вида на новую высоту. Теперь нечто подобное может произойти в парном катании. Хотя там ажиотаж, как правило, не такой. Может, за счет «интеллигентности» этого вида, который успешно развивается именно в городе на Неве.

Другому легендарному петербургскому тренеру — Алексею Мишину — 8 марта исполнилось 80 лет. И для него чемпионат мира в Гетеборге стал очередным звездным часом. Елизавета Туктамышева, ученица Мишина, выиграла серебро, уступив только 16-летней Анне Щербаковой. То, что Туктамышева в свои 24 года борется за медали на самом высоком уровне, где тон задают совсем юные фигуристки, способные исполнять самые сложные прыжки,— настоящая сенсация. Не случайно ее называют Императрицей. И почему-то такое свойство демонстрируют именно ученицы Мишина, за которым давно закрепилось прозвище Профессор. Итальянка Каролина Костнер, которую тренировал Мишин (или его фирма, как и в случае с Тамарой Москвиной), тоже выигрывала мировой чемпионат, когда ей было 25 лет. А Туктамышева добавила к золотым медалям, которые она завоевала на чемпионатах мира и Европы в 2015-м, еще и серебро чемпионата мира 2021 года.

К слову, Лиза опередила Александру Трусову, ученицу Евгения Плющенко — другого прославленного ученика Мишина, двукратного олимпийского чемпиона. Теперь Плющенко тоже тренирует, но в Москве, где у него своя академия.

Также Мишин привез в Стокгольм двух фигуристов, соревновавшихся в мужском одиночном катании. Побеждать в этом виде крайне трудно: лидерство захватили азиатские спортсмены. Но Михаилу Коляде и Евгению Семененко удалось вернуть нашей стране квоту в три участника для Олимпийских игр. Для этого нужно было занять относительно высокие места (сумма двух мест не ниже 13). Коляда занял пятое место, а 17-летний Семененко, дебютант чемпионата мира,— восьмое. Это грандиозный успех в компании сильнейших.

Единственный вид, в котором петербуржцы не вели борьбу за медали,— танцы на льду. Тут законодатели мод у России — из Москвы. Может, потому что прыгать выше головы во всех смыслах не надо.

Кирилл Легков