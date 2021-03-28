Госсекретарь США: решения по «Северному потоку-2» принимают те, кто его строит

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что завершение строительства трубопровода «Северный поток-2» в конечном счете зависит от тех, кто его строит.

«Ну, в конечном счете это зависит от тех, кто пытается построить трубопровод и закончить его»,— сказал он в интервью CNN (цитата по Reuters). Так господин Блинкен ответил на вопрос, может ли правительство США что-нибудь сделать, чтобы остановить проект трубопровода из России в Германию.

«Мы просто хотели убедиться, что наша позиция, наше противодействие трубопроводу хорошо понятна»,— отметил госсекретарь США.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG, единственный акционер этой компании — «Газпром». Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год.

В марте Госдеп США пригрозил новыми санкциями из-за «Северного потока-2». В черный список могут попасть оператор проекта и другие фирмы, работающие с судами-трубоукладчикам.

В Германии оценили готовность трубопровода в 98%. Баржа «Фортуна» должна завершить работы на датском участке к концу мая, а на немецком — к концу июня. Строительство вышло на финальную стадию, осталось проложить менее 150 км.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «“Северный поток-2” не дает покоя Белому дому».