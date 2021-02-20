В Ленобласти введут в эксплуатацию первый в этом году «проблемный» ЖК

Комитет Госстройнадзора разрешил ввести в эксплуатацию ЖК «Землянино» в поселке Янино Ленинградской области. Шесть домов по улице Голландская ждали четыре года.

О решении Госстройнадзора сообщила пресс-служба областной администрации. Строительство комплекса началось в июне 2016 года и предварительно должно было закончиться в декабре 2017-го, но из-за трудностей у застройщика (ООО «Патриот Северо-Запад») стройка затянулась, а сам ЖК попал в Единый реестр проблемных объектов.

Всего в комплексе 369 квартир. Застройщиком заключено 208 договоров долевого участия.

О проблемах застройщика «Патриот» и его сделке с ГК «Пик» читайте в материале “Ъ-СПб” "В Ленобласти настал час ПИК"